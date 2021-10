L’UCLA embauche un administrateur pour signaler la législation s’opposant à la théorie critique de la race et créer des contestations juridiques

La faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles envisage d’embaucher un administrateur dont le travail comprendra le catalogage de la législation et des politiques opposées à la théorie critique de la race et la rédaction de contestations juridiques à leur encontre.

Selon une offre d’emploi sur le site Web de l’école, le nouvel administrateur supervisera la création d’une base de données sur la législation et « d’autres politiques formelles supprimant l’éducation, la formation ou la recherche antiracistes associées au CRT ».

L’administrateur travaillera également avec des avocats et des universitaires pour développer des « théories juridiques » qui contestent les lois qui empêchent l’enseignement de la CRT dans les écoles. Le directeur travaillera dans le département d’études critiques de la race de l’école, qui « forme les étudiants à analyser à la fois comment la loi et les institutions juridiques érigent des hiérarchies raciales et comment démanteler ces mêmes hiérarchies ».

Certains États, dont la Floride et l’Oklahoma, ont interdit aux écoles d’enseigner le CRT aux élèves. Et les réunions des conseils scolaires à travers le pays ont explosé ces derniers mois avec des parents contrariés et inquiets qui ne veulent pas que le CRT soit enseigné à leurs enfants.

Le CRT et d’autres programmes soi-disant antiracistes soutiennent que la société et les institutions américaines sont intrinsèquement racistes. Les parents ont commencé à s’opposer publiquement à ces idées enseignées à leurs enfants.

La semaine dernière, le ministère de la Justice a annoncé qu’il travaillerait avec le FBI pour enquêter sur les actions de certains de ces parents, que les syndicats d’enseignants cherchent à qualifier de «terroristes domestiques» parce qu’ils ne veulent pas que la CRT soit imposée à leurs enfants d’âge scolaire.

