L’UCO essaie de répondre à la grande question : le beurre ou la margarine sont-ils meilleurs ? | La vie

À l’OCU, ils ont analysé les beurres et les margarines que l’on peut trouver dans les supermarchés pour résoudre les grandes questions des consommateurs.

En plus de traiter des problèmes majeurs comme celui qui fait référence à la facture d’électricité, l’OCU publie généralement différentes études sur l’alimentation qu’il est toujours conseillé de lire. La semaine dernière, un article très intéressant sur les pains tranchés est sorti et cette fois nous en avons un autre de l’un de ses compagnons les plus communs aux petits déjeuners.

Dans l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), ils ont étudié et comparé l’étiquetage de nombreux beurres et margarines et la première chose à clarifier est quelque chose que vous pouvez imaginer : aucun d’eux n’est trop bon.

D’habitude mieux vaut prendre le petit déjeuner avec de l’huile d’olive car elle manque de graisses saturées ou d’additifs, et pour l’aide qu’il fournit afin de maintenir un bon taux de cholestérol, comme indiqué dans Diario Sur.

À l’UCU, ils ont étudié le étiquetage de 70 beurres et 48 margarines et il est précisé que ces derniers contiennent généralement un tiers des graisses saturées qu’un beurre normal contient.

Le beurre contient au moins 80% de graisses saturées, bien qu’ils ne soient pas aussi mauvais que dans d’autres aliments en raison de leur origine laitière. De plus, dans les versions légères ce contenu est réduit de 30%. Mais le problème réside généralement aussi dans la grande quantité de sel.

La margarine contient moins de graisses saturées, bien qu’elle souffre du problème d’être un aliment hautement transformé. Avec ce produit, il est recommandé d’observer s’il contient tout type de huile de palme ou de noix de coco, beaucoup moins recommandé que l’olive, le colza ou le colza.

Quant à la grande question, qui est mieux, le rapport de l’OCU dit que ne peut pas décider d’un produit ou d’un autre: « Il n’y a pas de bons ou de mauvais aliments, et cela s’applique également au beurre et à la margarine. N’oubliez pas que les informations nutritionnelles figurent sur l’étiquette du produit. »

Ce qui est affirmé, c’est que la version légère et pauvre en sel sera toujours meilleure, dans n’importe quelle situation, bien que « la conclusion à laquelle nous sommes parvenus est que la meilleure est clairement l’huile d’olive vierge ou extra vierge », ce que nous pouvions déjà imaginer.