L’UCO explique les nouvelles limitations pour le paiement en espèces et comment cela vous affecte | Vie

Oubliez de payer plus de 1000 € en espèces, vous pouvez recevoir une grosse amende.

Ne plus pouvoir payer le montant que vous souhaitez en espèces, car depuis le 11 juillet dernier, de nouvelles limites ont été imposées à ce type de paiement, n’acceptant spécifiquement que les transactions jusqu’à 1000 € en espèces. De là, vous pouvez avoir des ennuis avec l’Agence des impôts.

Bien qu’il y a quelques mois il était possible de payer en espèces jusqu’à 2 500 €, nous avons désormais de nouvelles limites où ce montant a encore été abaissé en regardant à 1 000 €. De cette manière, et tel que rapporté par l’OCU, tout paiement d’un consommateur à un entrepreneur ou professionnel supérieur à 1000 € doit se faire par d’autres moyens tels que carte ou virement bancaire, mais plus en espèces.

Notez que la limite est par opération, donc si vous avez une facture de 1500€, vous ne pouvez pas la fractionner en plusieurs paiements en espèces, tout doit être fait par virement bancaire ou par carte de débit ou de crédit. Si la règle est enfreinte, vous recevrez une pénalité avec une amende de 25% du montant payé. Cette sanction devra y répondre à la fois le payeur et le receveur de l’argent.

D’autre part, le Trésor établit que toute personne qui signale une infraction à la loi dans les trois mois suivant le paiement est exonérée de responsabilité. De cette façon, si vous avez payé plus de 1000 € en espèces et que le destinataire de l’argent vous le signale, il vous demandera au final la totalité de l’amende.

Parmi les meilleurs conseils pour ces types de problèmes de paiement en espèces, est que vous demandez toujours la facture dans toute transaction que faites vous. Evidemment, ne payez pas en espèces si le montant total est supérieur à 1000 €.

Bien qu’il soit rare qu’un achat aussi important puisse être effectué en espèces, si cela arrive, vous devez payer par virement bancaire ou surtout avec une carte de débit ou une carte de crédit. Si vous avez une limite sur l’une de vos cartes bancaires lorsque vous payez plus de 1000 € par transaction, vous pouvez toujours la prolonger en consultant votre banquier.