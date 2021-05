Lucy Fallon, ancienne star de Coronation Street, “ confirme ” son petit ami ⋆ .

Lucy Fallon a partagé une douce photo avec Ryan Ledson (Photo: .)

L’ancienne star de Coronation Street, Lucy Fallon, est devenue officielle sur Instagram avec son petit ami Ryan Ledson, alors que le couple passait des vacances ensemble

L’actrice de Bethany Platt a partagé une jolie photo en dégustant un cocktail glacé avec le footballeur.

Assis sur des chaises longues, ils avaient l’air de profiter du temps magnifique au Portugal – et nous considèrent très jaloux!

Lucy, 25 ans, a ensuite partagé une photo magnifique d’un port, jouant Good Morning de Kanye West.

On pense que le couple était des amis communs avec le fiancé de la star de Corrie Helen Flanagan, Scott Sinclair.

Une source a déclaré au Sun: “ C’est le début, mais ils sont vraiment adorés et ne se soucient pas de qui le sait.

Lucy et Ryan ont dégusté un cocktail (Photo: Lucy Fallon / Instagram)

“ Ils se sont rencontrés par l’intermédiaire du partenaire d’Helen Flanagan, Scott Sinclair, qui connaît Ryan. ”

Lucy, qui a joué dans Coronation Street de 2015 à 2020, était auparavant en relation avec le directeur des ressources humaines Tom Leech.

Cependant, ils se sont séparés l’année dernière après que leur relation aurait été mise à rude épreuve par le verrouillage.

“ Ils ont passé le confinement ensemble, mais cela leur a donné le temps d’évaluer ce qu’ils veulent ”, a déclaré une source à propos de la scission.

Elle a partagé une photo de ses vues magnifiques (Photo: Lucy Fallon / Instagram)

“ Ils ont décidé que prendre du temps à part était la meilleure idée et ils se sont séparés.

“ Tom n’a jamais courtisé les projecteurs et a quitté les médias sociaux parce qu’il ne veut rien voir de lié à elle. ”

Pendant ce temps, plus récemment, Lucy a profité de l’assouplissement des restrictions de verrouillage, l’actrice résumant l’humeur de tout le monde en dansant dans la rue.

L’actrice a été photographiée en train de s’amuser à Lytham près de Blackpool lors d’une soirée avec un groupe d’amis.

Plus: Bethany Platt



Elle a profité d’une soirée entre filles, portant une tenue décontractée en enfilant une veste en cuir et des lunettes de soleil le mois dernier.

Lucy, ayant manifestement le temps de sa vie, a tiré la langue et a dansé dans la rue – et qui peut la blâmer?!

Metro.co.uk a contacté les représentants de Lucy Fallon et Ryan Ledson pour obtenir leurs commentaires.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions o vous entendre.



PLUS: La star de Coronation Street, Samia Longchambon, a des fans en double avec une nièce “ jumelle ”



PLUS: Spoilers de Coronation Street: Corey Brent fait un geste sur Asha Alahan terrifiée – est-elle piégée?

La newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();