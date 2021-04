Lucy Hale de Pretty Little Liars est blonde maintenant, et wow

L’ancienne de Pretty Little Liars a fait un voyage du côté blond et a publié son nouveau look plus court sur ses réseaux sociaux. Elle a non seulement donné du crédit à ses stylistes en les taguant, mais a également indiqué qu’elle l’avait obtenu à Londres, où elle se trouverait probablement dans un avenir prévisible lors du tournage de sa nouvelle série, le thriller Ragdoll. Alors que Lucy Hale a changé sa couleur de cheveux au fil des ans, rebondissant entre différentes nuances de brune, c’est apparemment la première fois depuis longtemps qu’elle est devenue entièrement blonde, et elle le berce!