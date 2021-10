Lucy Lawless révèle comment le tir de “The Mandalorian” de Gina Carano a affecté sa propre opportunité “Star Wars”

Gina Carano a été licenciée de The Mandalorian après la deuxième saison de l’émission à succès Disney + en raison de ses déclarations politiques incendiaires faites sur les réseaux sociaux, notamment en comparant le fait d’être un anti-vaxxer à être une personne juive pendant l’Holocauste. “Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir”, a déclaré Lucasfilm dans un communiqué. “Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens sur la base de leurs identités culturelles et religieuses sont odieuses et inacceptables.”

Après sa sortie, les fans ont commencé à spéculer sur qui pourrait la remplacer sur The Mandalorian, prenant le blaster sous le nom de Cara Dune. Bien qu’il ait depuis été annoncé que le personnage ne sera probablement pas refondu, de nombreuses personnes ont suggéré la star de Xena: Warrior Princess, Lucy Lawless, comme remplacement approprié. Cependant, dans une nouvelle interview avec Metro.co.uk, Lawless a expliqué que tout le casting de fans lui avait peut-être coûté un travail différent dans l’univers de Star Wars.

“Eh bien, pour être honnête avec vous, j’étais déjà en discussion sur quelque chose sur – ce n’était pas The Mandalorian – quelque chose d’affilié à Star Wars”, a admis Lawless. “Cela pourrait m’avoir blessé d’une manière ou d’une autre, car ils ne pourraient alors pas m’embaucher parce que cela semblerait être de la complaisance pour… Je suppose juste ici, je ne sais rien, mais à certains égards, cela peut être inutile , parce que s’ils flattent ce groupe de fans, alors comment allez-vous flatter tous les autres groupes de fans, vous voyez ce que je veux dire ?”

Lawless a expliqué que même si elle n’avait rien à voir avec le licenciement de Carano, elle est devenue “politique” en raison d’une association de fans. “Je suis devenue politique et je n’ai rien à voir avec la discussion”, a-t-elle révélé. Bien qu’elle ait raté cette opportunité, Lawless était toujours reconnaissante d’avoir des fans aussi passionnés. “Mais c’est ainsi que le monde est et ils le pensaient par amour, et je remercie les fans pour leur fidélité envers moi”, a-t-elle déclaré. “Je n’y ai pas pensé depuis, donc ça ne m’a pas fait mal, mais c’était ma pensée à l’époque, comme, ooh, ça me fait ressembler à une nomination politique, et non à une actrice.”