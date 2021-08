Lucy Lawless taquine le renouveau de “Xena: Warrior Princess”

Alors qu’un nouveau renouveau d’un show des années 1990 semble s’annoncer chaque jour, Xena : Warrior Princess attend toujours son tour. La série fantastique bien-aimée était une émission de syndication de première diffusion qui s’est déroulée de 1995 à 2001 et a développé un culte au fil des ans. Compte tenu du succès de nouvelles émissions fantastiques comme The Witcher et Game of Thrones, la star Lucy Lawless pense qu’un renouveau de Xena pourrait se produire.

“Je le vois [happening] plus ce mois-ci qu’il y a trois ans parce que je pense qu’il y a eu une nouvelle génération de personnes qui ne sont pas liées par le passé », a récemment déclaré Lawless à ComicBook lorsqu’on lui a posé des questions sur un renouveau de Xena. « Cela pourrait être utile de … je Je vais laisser cette pensée de côté parce que quelqu’un d’autre, quelqu’un m’a lancé l’idée l’autre jour qui est vraiment intelligente. Il y a donc de nouvelles personnes à venir qui vont pouvoir le réimaginer pour une nouvelle génération. Ce sera complètement différent, mais ce sera cool. Et oui, je le fais. Je prévois que cette personne viendra.”

Xena mettait en vedette Lawless en tant que personnage principal, une guerrière qui cherchait la rédemption de son sombre passé en se battant pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Renee O’Connor a joué le rôle de Gabrielle, une guerrière amazonienne qui a rejoint Xena dans ses aventures. Le spectacle a été créé par John Schulian et Robert Tapert et était un spin-off de Hercules : The Legendary Journeys. Le cinéaste Sam Raimi était producteur exécutif. Il était prévu un redémarrage en 2015 chez NBC, mais le projet s’est bloqué pendant le développement et a été annulé en 2017.

Bien que les fans ne verront pas Lawless dans le rôle de Xena dans un avenir prévisible, elle joue dans My Live Is Murder Saison 2. La série australienne est disponible en streaming sur Acorn TV aux États-Unis et la saison 2 débutera le 30 août. Lawless joue le rôle de la détective privée Alexa Crowe, qui revient en Nouvelle-Zélande dans la saison 2 pour résoudre un meurtre bizarre avec l’aide de son partenaire, joué par Ebony Vagulans.

Les fans ont souvent “fan-cast” Lawless dans d’autres franchises, mais elle a dit à ComicBook qu’elle n’était pas vraiment intéressée à rejoindre une autre franchise d’action. “Bien sûr, vous voulez toujours faire un blockbuster. C’est vraiment amusant et tout”, a déclaré Lawless. “Je dois dire que je suis vraiment sur l’action. Cela n’a jamais été mon concert et je me suis juste musclé mais j’ai détesté tout ça. Qu’est-ce que je préfère ? Je pense qu’à part My Life Is Murder, j’ai des intérêts derrière la caméra et je me voir… C’est là que je me vois aller. Je n’ai plus besoin d’être vu. “