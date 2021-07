Lucy Liu: le langage de Bill Murray pendant ‘Charlie’s Angels’ était ‘inexcusable’ .

Lucy Liu n’est pas seulement une actrice, productrice, réalisatrice, femme indépendante et icône américano-asiatique. Elle est également une artiste visuelle multidisciplinaire et elle fait actuellement la promotion de sa nouvelle exposition virtuelle au Napa Valley Museum. Pour promouvoir l’exposition, Lucy a parlé au podcast Asian Enough du LA Times de son identité américano-asiatique, de son enfance dans le Queens, à New York, et de sa collaboration avec Bill Murray sur Charlie’s Angels. Lorsque Charlie’s Angels tournait il y a plus de deux décennies, il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles Bill Murray se brouillait avec les membres de la distribution et était généralement désagréable. Je me souviens de rumeurs spécifiques selon lesquelles Murray aurait abusé verbalement de Lucy en particulier. Elle en parle directement pour la première fois dans cette interview. Quelques faits saillants :

Son indépendance : « Je pense que je suis né avec. J’ai toujours ressenti cette merveilleuse envie d’explorer et d’être libre, et j’aime vraiment l’idée d’avoir cette liberté de manière créative et en tant que femme, en tant que maman. Il y a quelque chose de très libérateur dans cette curiosité. Et j’aime avoir des gens autour de moi tout le temps et explorer ça.

Pour mettre un pied dans la porte de l’industrie : « Beaucoup de gens m’ont dit : « Il n’y a personne là-bas. Il n’y a pas beaucoup de présence asiatique dans les médias, la télévision, le cinéma. Vous allez être très limité et vous n’y arriverez jamais. J’ai juste pensé : je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que “jamais” veut dire. Essayons donc. C’est juste un pied devant l’autre. Pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Je ne le vois même pas du tout vide. Je suppose que je suis optimiste.

Grandir dans le Queens avec des parents immigrés : “Nous n’avions pas beaucoup d’argent, alors nous avons grandi avec ce que nous avons grandi [with]. C’est cette idée de, vous obtenez ce que vous obtenez et vous ne vous fâchez pas. Et si vous vous fâchez, vous comprenez pourquoi vous ne devriez pas être contrarié. Nous étions laissés à notre imagination et à notre curiosité pour faire ce que nous voulions. Je ne dis pas que c’était une époque plus simple, mais il n’y avait pas la complication de la technologie. Il n’y avait aucune possibilité de ne pas fréquenter le lycée et le collège. Nous n’avons pas discuté d’art et de théâtre, et nous n’avons rien fait de tout cela parce que nous avions des fonds très limités. Tout était question de survie. Et je pense que la survie crée un environnement très différent de celui, disons, de mon enfant maintenant. »

La situation de Bill Murray : « J’ai l’impression que certaines de ces histoires sont privées. … Mais je dirai que lorsque nous avons commencé à répéter cette scène, qui était nous tous dans l’agence, nous avions pris le week-end pour retravailler cette scène en particulier et Bill Murray n’a pas pu venir car il devait assister à une réunion de famille. C’était donc tout le monde, et nous avons juste rendu la scène plus fluide. J’aurais aimé avoir plus à voir avec ça, mais je ne l’ai pas fait, car j’étais le dernier casting et j’avais probablement le moins de privilèges en termes de participation créative à ce moment-là. … Pendant que nous faisons la scène, Bill commence à proférer des insultes, et je n’entrerai pas dans les détails, mais ça a continué encore et encore. J’étais comme, “Wow, il a l’air de me regarder droit dans les yeux.” Je ne pouvais pas croire ça [the comments] pourrait être envers moi, car qu’ai-je à voir avec quelque chose de très important à ce moment-là ? Je regarde littéralement autour de mon épaule, genre, à qui parle-t-il derrière moi ? Je dis : « Je suis vraiment désolé. C’est à moi que tu parles?” Et clairement, il l’était, car cela a commencé à devenir une communication en tête-à-tête.

Se défendre contre Bill Murray : « Une partie du langage était inexcusable et inacceptable, et je n’allais pas simplement rester assis là et le prendre. Alors, oui, je me suis défendu et je ne le regrette pas. Parce que peu importe à quel point vous êtes sur le totem ou d’où que vous veniez, il n’est pas nécessaire de condescendre ou de rabaisser les autres. Et je ne me retirerais pas, et je n’aurais pas dû. Je me souviens des années plus tard, peut-être même des décennies plus tard, des membres de l’équipe que je ne connaissais même pas à l’époque sont venus me voir sur d’autres plateaux et m’ont dit qu’ils étaient là à ce moment-là et qu’ils étaient vraiment reconnaissants que je l’aie fait. Je n’ai rien du tout contre Bill Murray. Je l’ai vu depuis lors d’une réunion “SNL”, et il est venu vers moi et était parfaitement gentil. Mais je ne vais pas rester assis là et être attaqué.

Ce que la presse disait d’elle à l’époque : «Je ne veux pas être cette personne qui ne va pas parler pour moi-même et défendre la seule chose que j’ai, c’est ma dignité et mon respect de moi-même. Car au final, on se retrouve tous au même endroit au fil du temps. Personne n’est immortel. Mais pendant ce temps, peu importe ce qui se passera entre maintenant et quels que soient mes choix de carrière ou les décisions de vie que je prendrai, je repartirai avec ma dignité. Je me souviens qu’après cette époque, ce qui est sorti dans la presse, c’est que j’étais ceci et j’étais cela. C’était incroyable pour moi comment ça s’était retourné et ils pensaient automatiquement que la femme était la plus difficile. … Mais je ne comprenais pas comment cela avait été renversé alors que je n’avais rien à voir avec l’incitation ou la création de cette plate-forme de confrontation ou d’anxiété. Donc, même si cela fait des décennies, c’est quelque chose dont je me souviens bien évidemment très intimement et que je n’ai pas oublié.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il a tendance à être une sorte d’énergie troublante autour de Bill Murray. Bien sûr, il y a des tonnes d’histoires sur la façon dont il est un gars formidable et toutes les choses amusantes et folles qu’il fait sur le plateau et dans la vraie vie. Mais des histoires comme celle de Lucy existent également depuis des années, où Murray agit comme un trou de cul complet, en particulier pour les femmes. Je pense aussi qu’il est intéressant qu’il ait fallu autant de temps à Liu pour se sentir suffisamment à l’aise pour raconter sa version de l’histoire. Je me souviens de Drew Barrymore – qui a produit ces films de Charlie’s Angels – a toujours dit de belles choses à propos de Bill Murray, mais elle l’a quand même remplacé en tant que Bosley pour le deuxième film (elle a embauché le regretté et grand Bernie Mac). Drew et Cameron en connaissaient-ils l’étendue ? Avaient-ils le dos de Lucy depuis le premier jour ?

