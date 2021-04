Il a été officiellement annoncé que Lucy Liu participera à Shazam! Fury of the Gods en tant que Kalypso, l’une des divinités éponymes. Kalypso est la sœur d’Hespera d’Helen Mirren, et ils partagent tous les deux le même père, Atlas, l’une des figures légendaires dont Billy Batson tire son incroyable pouvoir, en particulier l’endurance. Comme Hespera, Kalypso n’a pas d’équivalent spécifique dans le canon de DC Comics.