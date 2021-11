Lucy Powell reproche à Boris de ne pas limoger des députés au milieu d’un scandale sordide – « Complètement inviolable! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Hier soir, le député conservateur Lee Rowley, la députée travailliste Lucy Powell, la PDG d’Energy UK Emma Pinchbeck, l’animateur de Times Radio Tom Newton-Dunn et Alastair Campell, l’ancien spécialiste de l’image de Tony Blair, étaient présents au panel hier soir.

La secrétaire au logement fantôme du Labour, Lucy Powell, 47 ans, a répondu aux commentaires concernant les députés et les seconds emplois.

S’exprimant devant le public de l’heure des questions à Hartlepool, le député de Manchester Central a déclaré : « Ce n’est absolument pas un travail à temps partiel, c’est vraiment un travail à temps plein.

« Ce n’est même pas un travail à temps plein – c’est une vocation, c’est une vocation, c’est un mode de vie. »

La députée travailliste a continué d’attaquer le Parti conservateur, a-t-elle déclaré: « Quand vous êtes dans le parti de Boris Johnson, vous êtes complètement inviolable, il dira à ses députés d’aller dans le hall voter pour une échappatoire, d’arrêter de faire face à une pétition de rappel au Parlement.

« Vous pouvez être le ministre de l’Intérieur et vous pouvez être trouvé en train d’enfreindre le code ministériel de l’intimidation et vous n’êtes pas licenciable, vous pouvez être Owen Paterson son compagnon et vous pouvez prendre de l’argent pour poser des questions et vous êtes inviolable, ou votre Boris, votre Matt Hancock ou Dominic Cummings et vous êtes insaisissable, ce gars va-t-il licencier quelqu’un pour avoir fait quelque chose de mal.

L’animatrice de la BBC, Fiona Bruce, a interrompu le député travailliste pour souligner comment son chef de parti, Sir Keir Starmer, avait trouvé le temps d’entreprendre un travail secondaire.

Mme Powell a répondu: « Eh bien, c’est un travail à temps plein, c’est aussi un travail à plein temps pour Keir Starmer et ce que nous devons nous rappeler ici, c’est que notre patron, le patron, ce sont les électeurs, ce sont nos électeurs.

« Et, donc, je pense que toute suggestion que nous ne sommes pas entièrement dévoués à nos électeurs, que nos loyautés, que notre objectif, que nos payeurs ne sont pas nos électeurs ou toute perception de cela, que ce n’est pas le cas, vous savez , est faux et c’est ce sur quoi nous devons être clairs.

Le débat sur les seconds emplois pour les députés intervient après que le député Owen Paterson a quitté son poste de député du North Shropshire ce mois-ci après avoir reçu plus de 100 000 £ par an en tant que consultant rémunéré pour Randox et Lynn’s Country Foods.

Le député Geoffrey Cox fait également face à une sérieuse réaction à la suite d’une vague d’accusations concernant son engagement envers sa position parlementaire après qu’il a été révélé qu’il avait gagné plus d’un million de livres sterling l’année dernière grâce à son seul travail juridique externe.

S’exprimant à Hartlepool, l’animateur de Times Radio, M. Newton-Dunn, a déclaré: « La réponse honnête à la question est bien sûr que si vous êtes un député, cela devrait être votre travail principal. »

« Moi, probablement comme beaucoup d’autres ici, je n’interdirais pas complètement tous les deuxièmes emplois, je pense en fait qu’il est très utile d’avoir un peu d’expérience sur laquelle vous pouvez rester à jour puis apporter au Parlement, c’est le type de travail Je pense que nous parlons de.

Il a poursuivi en soulignant comment l’ancien leader travailliste Ed Milliband avait proposé d’interdire les emplois de consultant dans son manifeste en 2015.

Cependant, l’ancien rédacteur en chef politique du Sun a dénoncé le leader travailliste Sir Keir Starmer pour avoir accepté un poste de consultant juridique à la suite de sa candidature réussie pour devenir député de Holborn & St Pancras.

« Très bien, la musique s’est arrêtée et les conservateurs regardent Boris Johnson faire un gâchis astronomique la semaine dernière, mais c’est un problème entre les partis. »

Fiona Bruce se rendra du nord-est de l’Angleterre à Beckenham dans le sud-est de Londres pour l’épisode de la semaine prochaine.