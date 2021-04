L’UD Guía et la boulangerie Pulido se nouent à deux à l’Octavio Estévez

01/04/2021 à 10h06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Octavio Estevez et qui a fait face au Guider et à Boulangerie polie il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. La Guide UD voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Las Palmas C par un score de 4-1, cumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Boulangerie polie a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Union Viera. Après le match, l’équipe Guiense était en neuvième position, tandis que le Boulangerie polie, pour sa part, est deuxième à la fin du duel.

Le jeu a commencé de manière favorable pour le Guide UD, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de blond à la minute 14. L’équipe locale a de nouveau marqué, augmentant le score avec un but de pénalité maximum de Kilian Molina à la 27e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 2-0.

La deuxième période a débuté de manière excellente pour la Boulangerie polie, qui s’est approché du tableau de bord avec un peu de Philippe quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 48. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a réalisé l’égalisation en mettant le 2-2 grâce à un but de Gabri dans la minute 51, concluant le match avec le résultat de 2-2.

Avec cette cravate, le Guide UD il a été placé à la neuvième position du tableau avec 14 points, à la place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Pour sa part, Boulangerie polie avec ce point, il était en deuxième position avec 26 points, en mesure d’accéder à la deuxième phase de la deuxième division RFEF, à la fin de la partie.

Le lendemain, l’équipe de Guiense jouera dans son stade contre le Grand Tarajal, Pendant ce temps, il Boulangerie polie cherchera la victoire à domicile contre San Fernando.