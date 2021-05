L’UD Guía remporte la victoire à domicile contre Güímar (2-1)

01/05/2021 à 16:08 CEST

La Guider a remporté à domicile 2-1 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce samedi dans le Octavio Estevez. Avec cette défaite, le Güímar classé huitième à la fin de la partie, tandis que Guide UD est quatrième.

La première partie du jeu a commencé de manière excellente pour le Guide UD, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jésus Farías en 30 minutes. L’équipe Guiense s’est jointe à nouveau, augmentant le score grâce à un but de Robert à la 38e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

En seconde période est venu le but pour lui Güímar, ce qui a réduit les différences avec un peu de Valence à la minute 63, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Avec ce résultat, le Guider il obtient 22 points et le Güímar avec 14 points.

Le deuxième jour, le Guide UD jouera contre lui Athlétique Victoria loin de chez soi et Güímar jouera son match contre lui Port de l’Union dans son fief.

Fiche techniqueGuide UD:Adrián Primo, Carlos Rivero, Roberto, Nacho, Mejias, Garcia, Luisja, Brayan Fajardo, Kilian Molina, Rubio et Jesús FaríasGüímar:Brandon, Natael, Gencel, Favarel, Zeben, Rosquete, Valence, Torres, Juanma, Prince et Rubén HStade:Octavio EstevezButs:Jesús Farías (1-0, min.30), Roberto (2-0, min.38) et Valence (2-1, min.63)