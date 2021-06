L’UD Levante, à la recherche d’un gaucher et d’un ailier pour renforcer l’effectif

29/06/2021 à 12:02 CEST

L’UD Levante continue de préparer la saison 2021/22 et la direction sportive travaille déjà à renforcer l’effectif avec un arrière gauche et un ailier. Le départ de Rochina et le départ plus que probable de Toño García obligeraient l’équipe valencienne à se rendre au marché à la recherche de renforts pour renforcer l’effectif. Jusqu’à présent, la seule incorporation d’UD Levante est Roberto Soldado, qui a signé jusqu’en 2023 après avoir quitté Grenade.

L’arrivée de l’attaquant renforce une position qui serait actuellement également Roger Martí, Dani Gómez et Sergio León, que le club chercherait à quitter malgré le fait qu’il lui reste un an de contrat.. José Luis Morales peut également agir dans cette démarcation, bien que sa position naturelle tende davantage vers l’aile gauche.

Avant le départ imminent de Toño García de l’équipe, l’entraîneur, Paco López, n’aurait que Carlos Clerc comme ailier gauche, donc la direction sportive dirigée par Manolo Salvador se concentre sur la recherche d’un footballeur qui se battra avec le défenseur espagnol pour ce poste.

Avec le départ de Rubén Rochina, qui n’a pas trouvé d’accord avec Levante pour renouveler son contrat, la direction sportive vise à intégrer un extrême, bien qu’avec un profil plus similaire à Jorge de Frutos et pas tellement à celui de Rochina.