Ludhiana Court Blast: Liens avec des éléments khalistani, des groupes terroristes, des trafiquants de drogue, selon le Punjab DGP

Le DGP du Pendjab Siddharth Chattopadhyaya a déclaré aujourd’hui que l’explosion du tribunal de district de Ludhiana dans laquelle une personne a été tuée avait des liens avec des éléments khalistani, des groupes terroristes, des mafias et des trafiquants de drogue. Il a également informé que le défunt était un chef de police suspendu de la police du Pendjab et qu’il transportait les explosifs. L’explosion d’une bombe a tué une personne et en a blessé six autres, ce qui a incité le gouvernement du Pendjab à déclarer une alerte élevée dans l’État.

Le DGP a déclaré que la personne décédée – l’ancien policier Gagandeep Singh a été démis de ses fonctions en 2019 et a passé deux ans en prison à la suite de son arrestation dans une affaire de trafic de drogue. « Après avoir été en prison pendant 2 ans, Gagandeep a été libéré sous caution et son procès était en cours. On s’attend à ce qu’en prison, il soit passé aux stupéfiants, puis à la mafia, puis à la drogue. L’explosion a des liens avec des éléments khalistani, des groupes terroristes, des groupes mafieux et des trafiquants de stupéfiants au Pendjab et à l’étranger », a déclaré le DGP.

Le DGP Siddharth Chattopadhyaya a déclaré que l’État est confronté aux défis du terrorisme et des stupéfiants. Il a informé que l’équipe qui avait investi dans l’explosion avait récupéré des vêtements en lambeaux, une carte SIM et un mobile sur le site.

Le DGP a tenu hier une réunion de haut niveau avec tous les PC/SSP pour examiner la situation de la criminalité dans l’État à la suite de l’explosion et a demandé aux agents de lancer des mesures de sécurité préventives, préventives et opérationnelles pour assurer la paix et l’harmonie communautaire dans l’État. Il a donné des instructions aux agents de poursuivre leur répression contre les trafiquants/fournisseurs de drogue et de mener un maximum de raids pour arrêter les fauteurs de troubles, les sauteurs de libération conditionnelle, les OP et les personnes impliquées dans des affaires d’extorsion, d’armes et de munitions.

Il a également été chargé de veiller à tous les endroits sensibles et de déployer un maximum de forces de police sur le terrain. La DGP a ordonné aux policiers de veiller dans tous les endroits sensibles et de déployer un maximum de forces de police aux points de contrôle en plus d’assurer des patrouilles dans les endroits bondés, y compris les marchés, les arrêts de bus et les gares.

