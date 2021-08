L’Udinese est sur le point de signer Lazar Samardzic du RB Leipzig

in

L’Udinese est sur le point de signer le milieu de terrain offensif très apprécié Lazar Samardzic du RB Leipzig. Selon Fabrizio Romano, les deux clubs sont parvenus à un accord pour le joueur de 19 ans.

L’Udinese va signer Lazar Samardzic

L’une des plus grandes perspectives allemandes

L’Udinese est sur le point de recruter le milieu de terrain offensif allemand Lazar Samardzic, 19 ans. L’équipe italienne paierait 3 millions d’euros à Die Roten Bullen pour s’être assuré les services du très talentueux milieu de terrain offensif. L’Allemand avait déjà été sur le radar de certaines élites européennes comme Chelsea, Barcelone et la Juventus.

Né à Berlin, Lazar Samardzic a rejoint le Hertha Berlin à l’âge de sept ans en 2002. Samardzic a progressé dans l’académie des jeunes et a finalement fait ses débuts professionnels avec l’équipe réserve au cours de la saison 2019/20 avant de faire ses débuts pour l’équipe senior juste des mois plus tard. Samardzic a terminé sa première saison professionnelle avec trois apparitions en Bundesliga.

L’Allemand a déménagé au RB Leipzig au début de la saison dernière. Samardzic a fait ses débuts un mois plus tard mais a eu du mal à obtenir des minutes régulières avec Die Roten Bullen. Le milieu de terrain offensif a fait neuf apparitions pour le RB Leipzig la saison dernière au total et n’a pas réussi à trouver le filet. Samardzic n’a pas encore marqué de but dans sa carrière professionnelle.

L’ajout de menaces supplémentaires est une priorité pour l’Udinese

L’Udinese souhaite ajouter plus de menaces offensives cette saison. Ils se sont déjà renseignés sur la possibilité de signer le jeune attaquant de Chelsea Armando Broja pour un prêt d’une saison. Lazar Samardzic est le dernier joueur lié à un déménagement au stade Fruili.

L’Udinese a eu du mal à trouver le chemin des filets la saison dernière. Beaucoup de leurs attaquants ont raté le tir et, à part Rodrigo de Paul, aucun autre joueur n’a marqué plus de cinq buts pour Le Zebrette. Avec De Paul rejoignant l’Atletico Madrid, l’Udinese est sur le marché à la recherche de buteurs.

