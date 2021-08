L’Udinese et la Juventus se partagent les points et font match nul 2-2

Le début de la Serie A s’est terminé par un match nul entre les Udinese et la Juve lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Dacia Arena. Avec ce score obtenu en fin de match, les équipes étaient à égalité à un point respectivement en onzième et septième position.

La première équipe à marquer a été l’équipe noire et blanche, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Paulo Dybala quelques instants après le début du duel, à la minute 3. Ensuite, il est revenu pour marquer le Juventus, ce qui a augmenté les différences mettant le 0-2 avec un peu de Juan Cuadrado à la 23e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

La deuxième partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Udinese, qui a coupé des distances à la lumière avec une peine maximale de Roberto Pereyra à la 51e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de l’Udinese d’augmenter le score, qui a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Gérard Deulofeu à 83 minutes, mettant fin à la confrontation sur le score de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Gérard Deulofeu, Jens Stryger Larsen, Mato Jajalo, Stefano Okaka et Marvin Zeegelaar remplacement Jean-Victor Makengo, Iyenoma Destin Udogie, Ali Tolgay Arslan, Ignace Pussetto et Samir, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Dejan Koulusevski, Federico Chiesa et Manuel Locatelli, qui est entré par Aaron Ramsey, Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado et Rodrigo Bentancur.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Walace, du Udinese et trois à Wojciech Szczesny, Dejan Koulusevski et Cristiano Ronaldo de la Juve.

Lors de la deuxième journée du championnat, les deux équipes joueront dans leur stade : le Udinese affrontera le Venise et pour sa part le Juventus jouera son match devant Empoli.

Fiche techniqueUdinese :Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, lex Sandro, Juan Cuadrado, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi, lvaro Morata et Paulo DybalaJuventus :Marco Silvestri, Rodrigo Becao, Bram Nuytinck, Samir, Nahuel Molina, Ali Tolgay Arslan, Walace, Jean-Victor Makengo, Iyenoma Destiny Udogie, Ignacio Pussetto et Roberto PereyraStade:Dacia ArenaButs:Paulo Dybala (0-1, min. 3), Juan Cuadrado (0-2, min. 23), Roberto Pereyra (1-2, min. 51) et Gerard Deulofeu (2-2, min. 83)