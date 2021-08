L’Udinese marque les trois points à domicile après avoir dépassé Venise (3-0)

27/08/2021 à 20h31 CEST

Les Udinese signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Venise lors de la réunion tenue dans le Dacia Arena ce vendredi, qui s’est soldé par un score de 3-0. Les Udinese Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le Juventus. Du côté des visiteurs, le Venise perdu par un résultat de 2-0 lors du duel précédent contre le Naples. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Serie A, tandis que le Venise classé 20e à la fin du match.

Le match a commencé favorablement pour l’équipe de l’Udinese, qui a débuté à la Dacia Arena par un but de Ignace Pussetto à 29 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée par un résultat de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire grâce à un but de Gérard Deulofeu à la minute 70. Après un nouveau jeu a augmenté le score de la Udinese, qui a pris ses distances en établissant 3-0 grâce au succès de Nahuel Molina peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 3-0 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Udinese qui sont entrés dans le jeu étaient Gérard Deulofeu, Stefano Okaka, Mato Jajalo et Iyenoma Destin Udogie remplacement Jean-Victor Makengo, Ignace Pussetto, Ali Tolgay Arslan et Walace, tandis que les changements dans le Venise Ils étaient Dor Peretz, Antonio Vacca, Arnor Sigurdsson, David Schnegg et Francesco Forte, qui est entré pour remplacer Daan heymans, Domen Crnigoj, Dennis Johnsen, Michel Svoboda et Thomas Henri.

L’arbitre a réprimandé Samir et Stefano Okaka par le Udinese déjà Daan heymans, Antonio Vacca et David Schnegg par l’équipe vénitienne.

Avec ce résultat, le Udinese monte à quatre points et reste en position d’accès à la Ligue des champions et à la Venise reste à zéro point.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à l’extérieur. Les Udinese affrontera le Spezia Calcio Pendant ce temps, il Venise le fera contre lui Empoli.

Fiche techniqueUdinese :Marco Silvestri, Rodrigo Becao, Bram Nuytinck, Samir, Nahuel Molina, Ali Tolgay Arslan (Mato Jajalo, min.80), Jean-Victor Makengo (Gerard Deulofeu, min.61), Walace (Iyenoma Destiny Udogie, min.90), Jens Stryger Larsen, Roberto Pereyra et Ignacio Pussetto (Stefano Okaka, min. 80)Venise :Luca Lezzerini, Pasquale Mazzocchi, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Thomas Henry (Francesco Forte, min.78), Michael Svoboda (David Schnegg, min.78), Daan Heymans (Dor Peretz, min.57), Gianluca Busio, Dennis Johnsen (Arnor Sigurdsson, min.71), David Okereke et Domen Crnigoj (Antonio Vacca, min.71)Stade:Dacia ArenaButs:Ignacio Pussetto (1-0, min. 29), Gérard Deulofeu (2-0, min. 70) et Nahuel Molina (3-0, min. 90)