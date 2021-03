Ludmila da Silva prolonge son contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2024

25/03/2021 à 17:41 CET

L’Atlético de Madrid a annoncé jeudi l’accord de prolongation du contrat de l’international brésilienne Ludmila da Silva jusqu’en 2024.

L’attaquante, qui était liée à l’entité matelas jusqu’en 2023 depuis le précédent renouvellement de son contrat, a prolongé d’un an son engagement auprès de l’Atlético de Madrid. « Je suis très heureux de continuer ici, je me sens chez moi »Il a déclaré dans des déclarations que le site Web du club de Madrid comprend.

Ludmila da Silva est arrivée à l’Atlético de Madrid en août 2017. Pendant tout ce temps, elle est devenue l’une des joueuses les plus importantes de l’équipe matelas, clé pour remporter les titres de champion 2018 et 2019 et la Super Coupe d’Espagne en 2021.

Dans cette campagne, ses 16 buts et 6 passes en font la meilleure buteuse rouge et blanche et le deuxième meilleur assistant, derrière la Vénézuélienne Deyna Castellanos. « Je suis ici depuis quatre ans et je pense qu’au cours de ces quatre années, j’ai beaucoup travaillé. Je veux continuer à apprendre et à aider le club », a-t-il déclaré.