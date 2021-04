Ludovico Einaudi annonce un nouvel album ‘Cinema’

Ludovico Einaudi a annoncé qu’il sortira Cinema, une nouvelle collection de ses plus grandes œuvres cinématographiques et télévisuelles comprenant des morceaux de six favoris nominés aux Oscars. Nomadland et The Father, le 4 juin 2021. Cinema propose 28 titres du grand et du petit écran, dont Insidious, Sense8, This is England et quatre des titres de Ludovico Einaudi du favori des Oscars Nomadland.

“Je savais alors que sa musique cadrerait parfaitement avec notre film”

La réalisatrice de Nomadland, Chloe Zhao, a récemment été invitée dans une série de podcasts Expérience: l’histoire de Ludovico Einaudi et elle a expliqué, pour animer Joe Dempsie, comment elle a découvert la musique d’Einaudi pour la première fois: «Je suis allée en ligne à la recherche de musique classique inspirée de la nature…[it led me to] une vidéo YouTube sur son Elegy for the Arctic. J’ai alors commencé à écouter Seven Days Walking et j’ai été tellement étonné par la façon dont je sentais que Ludovico marchait dans les Alpes. Je me sentais comme lui et [the character of] Fern marchait en parallèle; leur amour commun de la nature les relie, et je savais alors que sa musique cadrerait parfaitement avec notre film.

L’album Cinema de Ludovico Einaudi comprend également un nouveau morceau – «My Journey», sorti aujourd’hui – du favori des Oscars, The Father. Florian Zeller, directeur de The Father, a déclaré: «La raison pour laquelle je voulais vraiment travailler avec Einaudi est la façon dont il a utilisé les violons. Je voulais avoir un fil d’or comme un violon tout au long du film [The Father]. C’était donc une composition très délicate. D’une certaine manière, presque rien… il est le maître de ce territoire, presque rien. Parce que quand il n’y a presque rien d’autre que tant de sensualité et de mystère, c’est quelque chose d’énorme.

«Einaudi s’est assise au piano et ce qui n’était pas un film est devenu un film»

L’acteur et producteur Russell Crowe (Les Misérables, Gladiator), le réalisateur et scénariste Shane Meadows (This Is England, Dead Man’s Shoes) et l’écrivain et réalisateur Eric Toledano (The Intouchables, Samba) explorent comment ils ont découvert la musique de Ludovico Einaudi dans une série de podcasts. Expérience: L’histoire de Ludovico Einaudi. Russell Crowe a travaillé avec le compositeur sur ses débuts en tant que réalisateur The Water Diviner. Il se souvient: «J’utilisais beaucoup la musique de Ludovico sur le plateau juste pour garder la chair de poule sur la peau des gens… cela vous donne l’impression d’être réellement à l’intérieur du film.» Shane Meadows a décrit son travail avec Einaudi sur This is England: “Einaudi s’est assise au piano et ce qui n’était pas un film est devenu un film.”

Ludovico Einaudi est régulièrement en tête des classements classiques dans le monde et est l’artiste classique le plus diffusé de tous les temps et l’un des compositeurs contemporains les plus omniprésents du siècle.

Concernant l’utilisation de sa musique pour le cinéma et la télévision, Ludovico Einaudi a noté: «On dit que ma musique est cinématographique… c’est toujours intéressant pour moi de voir ma musique combinée avec des images; c’est comme redécouvrir la lecture de ma musique avec une perspective différente.

Cinema sortira le 4 juin 2021. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des titres et précommander l’album ici.

La liste complète des pistes pour le cinéma de Ludovico Einaudi est:

1. «Expérience»

2. «Papillons dorés – Jour 1»

3. «Chanson de Berlin»

4. «L’amour est un mystère»

5. «Thème principal du troisième meurtre»

6. «Mon voyage» **

7. «Le devin de l’eau» **

8. «Petricor»

9. «Voler»

10. «Time Lapse»

11. «Marche»

12. «Cold Wind Var 1 – Day 1»

13. «Ascolta»

14. «Histoire Sans Nom»

15. «Due Tramonti»

16. «Courir»

17. «Le Onde»

18. «L’Origine Nascosta»

19. «Nuit blanche»

20. «Le prélude de la terre»

21. «Oltremare»

22. «Conte de fées»

23. «Fuori Dal Mondo»

24. «Una Mattina»

25. «Nuvole Bianche»

26. «Le berceau de Newton»

27. «Dietro Casa»

28. «Low Mist – Day 1»

** titres inédits

