Ludovico Einaudi annonce un nouvel album solo de piano ‘Underwater’ et une tournée au Royaume-Uni

Ludovico Einaudi, l’artiste classique le plus diffusé de tous les temps, a annoncé qu’il sortira Underwater, son premier nouvel album solo de piano en 20 ans, le 21 janvier 2022 et un tournée au Royaume-Uni en mars 2022. Einaudi voulait écrire un album de piano solo depuis plusieurs années mais avait besoin du bon environnement pour pouvoir s’engager pleinement dans le projet. Le confinement lui a donné cette rare opportunité. Il a embrassé l’isolement de son emploi du temps chargé et a écrit 12 nouvelles pistes de piano solo mettant en valeur son style musical distinctif, reconnu dans le monde entier, pour son nouvel album Underwater. Le premier single, ‘Luminous’, est sorti aujourd’hui.

« C’est venu naturellement, plus que jamais »

Le nouvel album de Ludovico Einaudi Underwater est un manifeste pour la vie et une déclaration pour l’époque où le monde autour de lui était calme et immobile pendant la pandémie. Il a expliqué: «C’est venu naturellement, plus que jamais. J’ai ressenti un sentiment de liberté pour m’abandonner et laisser la musique couler différemment. Je n’avais pas de filtre entre moi et ce qui sortait du piano ; c’était très pur. Le titre Underwater est une métaphore – c’est l’expression d’une dimension très fluide, sans interférence de l’extérieur.

Underwater suit une année remarquable pour Ludovico Einaudi avec la sortie des bandes originales des films primés aux Oscars, BAFTA et Golden Globe Nomadland et The Father (qui incluent des morceaux de sa sortie en tête des charts 2019 Seven Days Walking), et l’album de compilation Cinema, mettant en vedette ses plus grandes œuvres pour le cinéma et la télévision.

Expérience: L’histoire de Ludovico Einaudi, une nouvelle mini-série de podcast, a également été lancée en 2021 avec des cinéastes célèbres, dont l’acteur et réalisateur primé Russell Crowe (Gladiator), la réalisatrice oscarisée Chloe Zhao (Nomadland), la réalisatrice lauréate du BAFTA et le scénariste Shane Meadows (C’est l’Angleterre), le lauréat d’un Oscar Florian Zeller (Le Père) et le réalisateur plusieurs fois primé Eric Toledano (Les Intouchables). La série explore ce qui rend les compositions minimalistes apaisantes d’Einaudi si parfaites pour ces temps difficiles.

Dates de la tournée au Royaume-Uni en mars 2022

Ludovico Einaudi reviendra au Royaume-Uni pour les dates de tournée en direct suivantes en mars 2022 :

Londres – Eventim Hammersmith Apollo (Performance du groupe) – 21, 22 et 23 mars

Manchester – 02 Apollo (Performance du groupe) – 24 mars

Londres – Alexandra Palace Theatre (Solo Performance) -26 & 27 mars

Les fans peuvent Pré-commander Le nouvel album de Ludovico Einaudi Underwater de la boutique Einaudi Universal Music avant 15h le lundi 18 octobre pour accéder à la billetterie en prévente.

À propos de Ludovico Einaudi

Le compositeur et pianiste révolutionnaire Ludovico Einaudi a commencé sa carrière en tant que compositeur classique et a ensuite intégré d’autres styles et genres, notamment la pop, le rock, le folk et la musique du monde. Sa musique a été décrite comme minimaliste, ambiante et contemporaine mais défie toute classification facile. Einaudi est l’un des compositeurs contemporains les plus omniprésents du siècle, il est régulièrement en tête des charts classiques dans le monde et est devenu l’artiste classique le plus diffusé de tous les temps.

Underwater sortira sur CD, 2LP et vinyle coloré le 21 janvier 2022 et peut être pré-commandé ici.

