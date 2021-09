L’UDS de Salamanque bat Leganés B (0-1)

11/09/2021 à 19:01 CEST

Les Salamanque a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui Léganes ce samedi dans le Annexe Jesús Polo. Les Leganés B a abordé le match avec optimisme après avoir remporté une victoire 0-2 contre le UC Ceares. Du côté de l’équipe visiteuse, le Salamanque UDS il venait de battre 1-0 dans son fief à CD Mostoles lors du dernier match disputé. Après le duel, l’équipe de Leganense est cinquième à la fin du match, tandis que le Salamanque est deuxième.

La première partie de match a débuté de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Diego Benito. Avec ce marqueur, la première partie du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Léganes a donné accès à Mouride, Propriétaire, Iker M. et De la campagne pour Borona, Cissé, Joserra et Rivas, Pendant ce temps, il Salamanque a donné le feu vert à Liam Ayad, Ribeiro, Jairo Morillas, Martinez et Adrien Carrasco pour David Segura, Image de balise Pepe Carmona, Manin, Diego Benito et Hugo.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Joserra et Quai d’Ofoli de l’équipe locale et Allvarez et Liam Ayad L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Léganes il reste trois points et le Salamanque avec six points.

Le lendemain de la deuxième division RFEF, le Leganés B jouera contre lui Pontevedra à la maison, tandis que le Salamanque UDS affrontera dans son stade contre Bergantiños.

Fiche techniqueLeganés B :Victores, Alba, Ofoli Quaye, Joserra (Iker M., min.78), Javi Rubio, Cissé (Rentero, min.65), Cassio, Álex, Borona (Mourid, min.60), Campos et Rivas (Del Campo, au moins 78)UDS de Salamanque :Javi Benítez, Murua, lvarez, Alberto Espeso, Palomares, Diego Benito (Martínez, min.72), Amaro, Hugo (Adrián Carrasco, min.86), Pepe Carmona (Ribeiro, min.56), Manin (Jairo Morillas, min. .56) et David Segura (Liam Ayad, min.46)Stade:Annexe Jesús PoloButs:Diego Benito (0-1, min. 41)