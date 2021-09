L’UDS de Salamanque remporte une victoire serrée à domicile contre le CD Móstoles (1-0)

09/05/2021 à 21:02 CEST

Les Salamanque a commencé par une victoire à domicile 1-0 sur le CD Mostoles lors de leur premier match de la deuxième division RFEF, qui s’est déroulé ce dimanche dans le Helmantique. Avec ce score, l’équipe de Salamanque est huitième avec trois points et le Mostoleño quatorzième et sans points à la fin du duel.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Salamanque UDS, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Ribeiro près de la conclusion, en 87, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Salamanque qui sont entrés dans le jeu étaient Manin, Adrien Carrasco et Ribeiro remplacement Telles, Hugo et David Segura, tandis que les changements dans le CD Mostoles Ils étaient Guito, Fer, Tonin, Romera et Recalde, qui est entré pour remplacer Sucer, Sanchez, Montávez, Irizo et Ledesma.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes à CD Mostoles (Sucer, Ledesma, Mantovani, Gassama et voiture Juan), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Le deuxième jour le Salamanque UDS jouera contre lui Leganés B à la maison et le CD Mostoles jouera son match contre lui Pontevedra dans son fief.

Fiche techniqueUDS de Salamanque :Javi Benítez, Murua, lvarez, Alberto Espeso, Palomares, Amaro, Hugo (Adrián Carrasco, min.76), Telles (Manin, min.46), David Segura (Ribeiro, min.84), Pepe Carmona et Diego BenitoCD Mostoles :Tejero, Mantovani, Álex Rodríguez, Gassama, Juancar, Ledesma (Recalde, min.88), Irizo (Romera, min.76), Montávez (Toñin, min.76), Álvaro Portilla, Sánchez (Fer, min.66) et Chupe (Guito, min.66)Stade:HelmantiqueButs:Ribeiro (1-0, min. 87)