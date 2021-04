Ludwig Ahgren bat le record d’abonnement à Twitch

14/04/2021 à 09:24 CEST

Les spectateurs l’ont vu manger, jouer et même dormir sur un lit qui ressemblait à une voiture de sport rouge. Après avoir diffusé en continu sur Twitch pendant 31 jours consécutifs, Ludwig Ahgren a battu le record du site Web pour avoir les abonnés les plus payants. Il y a quelques heures, Ludwig comptait 282 847 abonnés, et le nombre continue d’augmenter.

Le précédent record avait été établi en 2018, lorsque Tyler “Ninja” Blevins avait rassemblé 269 154 abonnés. Ninja a tweeté ses félicitations à Ludwig, 25 ans, disant que “les records sont destinés à être battus”. Au début du “subaton” (abréviation d’abonnement marathon), chaque nouvel abonnement ajoutait 10 secondes à l’émission de Ludwig.

Il pensait initialement qu’il diffuserait pendant 24 à 48 heures, selon le New York Times, mais à mesure que le nombre augmentait, la durée de sa diffusion en direct augmentait également. Un mois plus tard et peut-être sans fin en vue, il a cessé de diffuser mardi soir. Lors de son dernier jour de diffusion, il a fait don de 5 $ pour chaque nouvel abonnement à des organismes de bienfaisance. On ne sait pas encore combien il avait amassé.