Ludwig Ahgren suspendu par YouTube après avoir signé un accord exclusif

Plus tôt cette semaine, le streamer populaire Ludwig Ahgren a annoncé qu’il quitterait Amazon Twitch après avoir signé un contrat exclusif avec YouTube. Maintenant, seulement trois jours après avoir signé l’accord très médiatisé, le joueur de 26 ans a été « interdit de diffuser » sur la plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google pour avoir prétendument enfreint « Baby Shark ».

Le créateur né à Nashua, dans le New Hampshire, a récemment informé ses fans du développement inattendu, notamment via un tweet ainsi qu’une vidéo YouTube. Pour référence, Ludwig Ahgren a également expliqué sa décision de quitter Twitch (sur lequel il s’est assuré au nord de 3,1 millions de followers) dans un autre clip YouTube, publié le lundi 29 novembre.

« Laissez-moi vous dire exactement ce qui s’est passé », a déclaré Ahgren dans cette dernière vidéo. « Vous voyez, mon contrat de partenaire avec Twitch a pris fin en novembre. Cela s’est en fait terminé quand j’étais en Italie. Et pendant ces périodes, je parlais à Twitch et je parlais à YouTube. Comme tu fais.

« Et à l’origine, je me disais: » Je vais juste discuter avec YouTube, pour tirer parti de l’accord, pour annuler mon accord Twitch et ensuite rester avec Twitch.’ Parce que je suis un gars de Twitch. Il y a des gens qui pensent à Twitch et ils pensent à moi. Quand je pense à ma propre identité, je pense à Twitch », a déclaré le YouTuber.

Puis, après avoir engagé des pourparlers avec YouTube et éprouvé une certaine incertitude concernant la décision, Ahgren a expliqué qu’il avait utilisé un simple tirage au sort pour choisir entre les sociétés – en sélectionnant Twitch, qui a finalisé un partenariat avec T-Pain le mois dernier, en raison du résultat de ce retournement. . Cependant, en informant les supérieurs de YouTube de la décision, Ahgren a indiqué que les professionnels « se sont battus pour » lui.

« Et j’ai réalisé à ce moment-là que même si je suis avec Twitch depuis plus de trois ans, même si les gens m’appellent le » golden boy » de Twitch, je ne me suis jamais senti comme le golden boy de Twitch. Je ne me suis jamais senti particulièrement aimé par Twitch. J’aime Twitch, mais cela n’a pas été une rue à double sens », a-t-il poursuivi, en exprimant l’opinion que la plate-forme n’avait pas suffisamment apprécié ses efforts.

« Ils [YouTube] m’a permis de diffuser beaucoup moins d’heures par mois », a ensuite expliqué Ahgren, ayant précédemment noté que « YouTube m’a offert plus d’argent que Twitch. »

Maintenant, comme mentionné au début, Ludwig Ahgren a révélé qu’il lui avait été « interdit » de diffuser en direct pendant « quelques secondes » la chanson pour enfants ultra-populaire « Baby Shark ».

« C’est mon troisième jour sur YouTube, et j’ai été interdit de streaming », a expliqué Ahgren. «Je diffusais et j’essayais de regarder les 50 vidéos YouTube les plus classiques, les plus vintage et les plus grandes de tous les temps, pour découvrir quelle était la plus grande vidéo YouTube de tous les temps.

« Et en chemin, j’ai fini par écouter quelques secondes de ‘Baby Shark’. … Je suis presque sûr que les chefs d’entreprise qui possèdent « Baby Shark » ont une main de fer sur YouTube. Et alors ils m’ont descendu.

Mais après avoir reconnu que » DMCA va être un peu plus préoccupant que je ne l’avais imaginé au départ « , Ahgren a soulagé les fans en prédisant qu’il » sera probablement de retour ce samedi « .

Que le propriétaire de « Baby Shark » Pinkfong s’empresse de signaler les diffusions en direct prétendument contrefaisantes n’est pas une surprise, car la vidéo, avec 9,78 milliards de lectures sur YouTube à son actif, reste le clip le plus regardé sur la plate-forme. Plus tôt cette semaine, Pinkfong s’est coordonné avec Sony Music pour lancer une collection de jetons non fongibles Baby Shark. Il restait environ 15 minutes pour enchérir au moment de la publication de cet article, et le principal NFT du projet avait une offre supérieure de près de 35 000 $.