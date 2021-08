Ludwig Augustinsson, nouveau joueur de Séville

in

15/08/2021 à 13:28 CEST

C’est déjà officiel. FC Séville il possède fait publie l’incorporation de Louis Augustinsson en tant que nouveau joueur du club de Séville. De cette manière, Augustinsson devient la quatrième signature de Séville pendant ce marché et arrive à renforcer la voie des gauchers avec Marcos Acuna. Le footballeur suédois est arrivé ce samedi matin à l’aéroport de Séville et a été reçu par le directeur sportif, Monchje, à l’arrivée. Toute la journée d’hier, il a passé la visite médicale et je viens d’apposer sa signature sur le contrat qui le lie au club sévillan jusqu’au 30 juin 2025.

Le joueur de 27 ans, né à Stockholm et premier footballeur suédois de l’histoire de Séville, a débuté sa carrière à Brommapojkarna dans son pays en 2011, l’a poursuivie à Göteborg pendant deux saisons et s’est poursuivie en 2014-15 au Danemark pour affronter un étape de trois saisons à Copenhague, rappelle le club de Séville dans son communiqué.

En 2017-18, il a commencé son parcours au Werder Brême, avec lequel il a disputé 115 matches officiels au cours des quatre dernières saisons et marqué trois buts.

Le nouveau joueur de Séville a fait ses débuts avec son équipe senior en 2015 et a disputé 36 matches internationaux à ce jour, dont cinq correspondant à la Coupe du monde en Russie et quatre au récent Championnat d’Europe, dans lequel l’Espagne a été mesurée au stade de La Cartuja.

Après l’arrivée de Dmitrovic, Lamela, Montiel et, enfin, AugustinssonIl semble que l’équipe première du Sevilla FC commence à fermer.