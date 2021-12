Ludwig, DrLupo et TimTheTatman supprimés du récapitulatif de Twitch

Ce bébé peut contenir autant de récapitulations Twitch (mais pas celles de Ludwig, DrLupo et TimTheTatman). Gif : Ludwig

Apparemment, la rivalité entre Twitch et YouTube est si féroce que Twitch a plongé dans l’histoire révisionniste avec certains de ses anciens streamers. Ludwig, DrLupo et TimTheTatman ont été retirés de l’événement récapitulatif de fin d’année de Twitch.

Twitch Recap, l’équivalent de la plate-forme de la fonction Wrapped de fin d’année de Spotify, semble avoir supprimé les anciens streamers Twitch Ludwig Ahgren, DrLupo et TimTheTatman du récapitulatif après avoir quitté le site Web pour travailler exclusivement avec YouTube Gaming.

Le retrait de Ludwig du récapitulatif de Twitch en particulier est une omission flagrante étant donné qu’il a battu le précédent record du monde de Tyler « Ninja » Blevins pour le plus grand nombre d’abonnés avec plus de 270 000 abonnés après un marathon de streaming de 31 jours en avril.

Le partenariat de Ludwig avec YouTube Game a été annoncé le 29 novembre. Et Twitch n’a probablement pas trop apprécié la vidéo d’annonce subtile mais ironique de Ludwig où il a vu quitter une voiture violette qui explose seulement pour partir dans une voiture rouge que Ludwig dit est « à peu près la même chose », juste avec l’avantage supplémentaire de ne pas avoir d’ennuis pour jouer de la musique. Les couleurs principales de Twitch et YouTube, bien sûr, sont respectivement le violet et le rouge.

Ludwig a exprimé sa déception face au récapitulatif de Twitch hier.

« Bien que je le comprenne d’un point de vue commercial, il est toujours triste d’être effacé des années de tant de gens », a tweeté Ludwig.

Ludwig a cependant reçu ses fleurs sous forme de réponses de fans et d’autres streamers Twitch. L’animateur YouTube Ross Donnovan a déclaré que l’inclusion de Ludwig aurait été « sacrément bien méritée ». Le streamer socialiste Hasanabi, qui en est actuellement au troisième jour de son interdiction de Twitch après son utilisation à pleins poumons de « cracker » avec un r dur, a demandé en plaisantant s’il était même dans le récapitulatif (il l’est). L’ancien streameur de Twitch, DrLupo, a répondu simplement avec un emoji riant.