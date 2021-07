Ludwika Paleta et Adamari López se retrouvent après 20 ans d'”Amis et rivaux”

C’est pourquoi l’actrice a fait allusion à cette scène et a écrit : “Et 20 ans plus tard, le plus longtemps que nous ayons eu était de boire, moi-même, un verre de vin et de l’eau Adamari.” López a réagi à ce message de son amie avec un emoji d’un visage riant aux larmes avec lequel elle s’est moquée de la situation.

Ludwika Paleta et Adamari López (Instagram)

Amigas y rivales a fait ses débuts en 2001 sur le Canal de las Estrellas et a immédiatement fait sensation. Ludwika Paleta, Michelle Vieth, Angélica Vale et Adamari López étaient les quatre protagonistes de l’histoire en donnant vie aux rôles de Jimena, Laura, Wendy et Ofelia.

Avant ces retrouvailles, le casting de la telenovela s’était déjà rencontré en 2018, dans l’émission Un Nuevo Día où Michel Vieth, Rodrigo Vidal et Jonny Lozada ont assisté au forum, tandis que Gabriel Soto participait via un lien. A cette occasion, la grande absente était précisément Ludwika.