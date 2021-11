Ludwika Paleta parle de sa relation actuelle avec Nicolás, son fils aîné

Le protagoniste de Mère il n’y a que 2 Il a avoué qu’en fait son fils veut faire son propre chemin, donc dans ce sens il préfère faire sa carrière loin de sa célèbre mère.

« Il ne me demande pas beaucoup (de conseils), non. En fait, il est à un âge où il ne demande pas de conseils ni ne veut beaucoup entendre ; j’imagine que c’est difficile pour lui d’avoir une mère célèbre. et qu’il veut faire son chemin et veut être ‘Nico’, ne veut pas être ‘Le fils de' », a-t-il déclaré à divers médias qu’ils étaient sur un tapis rouge.

Cependant, si je devais donner un conseil à Nico, l’actrice sait exactement ce qu’il lui dirait. « Je pense que si je pouvais lui donner des conseils ou si j’avais à nouveau 20 ans, je lui dirais simplement d’être lui, comment il est et de ne pas essayer d’être quelqu’un d’autre, de ne pas se présenter comme quelqu’un qu’il n’est pas . »