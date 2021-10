Ludwika Paleta remplace totalement Inés N dans sa tenue | Instagram

Ils ont récemment révélé que le célèbre actrice Ludwika Paleta remplace complètement Inès N avec leurs marques de luxe en ce qui concerne leurs vêtements, car il est connu que les deux ont l’un des placards les plus recherchés.

Il convient de noter que Ludwika Paleta revendique constamment dans ses réseaux sociaux beaucoup d’élégance et de sophistication avec sa façon de porter.

Nul doute que les célébrités sont les premières à s’exhiber et à faire des folies sur les réseaux sociaux, pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent combien ça coûte de s’habiller comme des célébrités comme Ludwika Paleta, qui a évincé l’animatrice Inés et ses marques de luxe.

Après l’annonce, le 10 septembre, d’un mandat d’arrêt contre Mont et son mari Víctor pour les crimes présumés de détournement de fonds, de crime organisé et de transactions avec des ressources d’origine illicite, la vie luxueuse de l’ancien chauffeur de Ventaneando a été dévoilée.

Cependant, elle n’est pas la seule célébrité qui revendique l’élégance et la sophistication sur les réseaux sociaux, puisque la belle Ludwika montre également ses plus belles tenues sur les réseaux sociaux, et a récemment laissé ses admirateurs ravis en affichant un grand style avec des vêtements de la célèbre designer mexicaine Raquel. Orozco.

En effet, il y a quelques jours à peine, l’actrice a partagé avec ses millions de followers une photo sur laquelle on la voit vêtue d’une veste bleue de la collection automne/hiver 2021 du créateur, une pièce qu’elle a associée à un cardigan dans un ton vin. et un pantalon assorti à la veste ; Tenue avec un coût de 15 mille pesos, selon le site officiel d’Orozco.

Puis sur d’autres photographies partagées par la créatrice elle-même sur son compte Instagram officiel, l’actrice peut être vue posant depuis un fauteuil avec une tenue décontractée et sophistiquée, vêtue d’un pantalon et d’un chemisier dans un ton vin, qui ont une valeur de 4 mille 100 pesos chacun.

Alors que sur une autre photographie, il donne un échantillon de l’élégance et de la sophistication de Ludwika, 42 ans, qui a posé comme un mannequin de haute couture avec un pull vert, qui se distingue par son col amovible, et qui a un coût de 3 300 pesos.

En revanche, après que les problèmes juridiques rencontrés par Inés aient été connus, les luxes avec lesquels elle vivait ont été révélés, puisque dans ses réseaux sociaux elle peut se rendre compte des tenues chères avec lesquelles elle a préféré poser, portant des marques internationales reconnues.

L’une des maisons de couture préférées de l’ancien hôte est Chanel, car à plusieurs reprises, elle a été vue portant des pulls de cette marque, qui variaient de 50 000 à 200 000 pesos.

Cependant, l’un des vêtements qui a le plus attiré l’attention du célèbre présentateur et influenceur aux yeux bleus était un sweat-shirt jaune, qui coûte 250 000 pesos.

Cependant, il a toujours été vu portant des vêtements de luxe, puisqu’il a également posé avec des vêtements de Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton et Dior ; entre autres.