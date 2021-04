L’UE a accusé les électeurs d’être “bornés” alors que la Suède avait dit de desserrer les liens avec Bruxelles | Monde | Nouvelles

Vaccine Row: l’Union européenne mise en garde contre les contrats de Wallace

Le Royaume-Uni offrant un programme de vaccination de premier plan au monde, les États membres de l’UE ont considéré la Grande-Bretagne avec envie. Libéré des chaînes de Bruxelles, le Royaume-Uni a été en mesure d’investir rapidement des sommes importantes dans la recherche de vaccins contre le coronavirus, ainsi que de passer d’énormes commandes de jabs. Certaines parties de l’UE sont toujours soumises à des restrictions strictes contre les coronavirus, y compris des interdictions de voyager et des verrouillages, ce qui conduit à la colère quant à la façon dont elle a décidé de mener à bien son projet de vaccin.

Les critiques affirment qu’il a passé trop de temps à approuver divers vaccins à utiliser et que cela – ainsi que les problèmes de production pharmaceutique – l’a vu prendre du retard dans la prise d’armes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également pataugé dans la rangée, affirmant que le déploiement des vaccins en Europe était “d’une lenteur inacceptable”.

Cela a provoqué une nouvelle vague de sentiment anti-UE grandissant à l’intérieur des États membres, d’autant plus que les pays continuent de se débattre avec l’approvisionnement en vaccins.

Au lendemain du Brexit, qui a permis au Royaume-Uni de reprendre le contrôle de sa souveraineté, de ses accords commerciaux et de ses lois, cinq commentateurs et politiciens influents ont lancé un appel conjoint à des pays nordiques comme le Danemark et la Suède, exigeant qu’ils réduisent leurs liens avec l’UE.

L’UE a accusé les électeurs d’être “ bornés ” alors que la Suède avait dit de desserrer les liens bruxellois (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen aux côtés du Premier ministre Boris Johnson (Image: GETTY)

Mark Brolin, Jan-Erik Gustafsson, Helle Hagenau, Ulla Klötzer et Erna Bjarnadóttir – de Suède, du Danemark, de Norvège, de Finlande et d’Islande – ont co-écrit un article d’opinion, qui décrit également comment l’UE se retournerait contre les électeurs qui critiquaient le bloc.

Selon eux, “en raison du scepticisme croissant des électeurs à l’égard de l’UE, de nombreux États membres sont aux prises avec l’instabilité politique chez eux”.

Le panel a noté qu’il y avait également des “frictions croissantes” entre les Etats membres qui ont des “objectifs incompatibles” au sein de l’UE.

L’article, publié dans Aftonbladet en 2017, poursuit: «Ainsi, la prétendue tétine de paix est devenue une source de désaccord.

JUST IN: “On ne peut pas faire confiance à l’UE!” Les Britanniques préviennent alors que Barnier envisage de publier son journal

Ursula von der Leyen est la présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

«Le débat public est plus restreint que jamais depuis la démocratisation; le traitement des critiques de l’UE semble avoir établi des normes morales basses.

“Et le peuple? Les porte-parole de l’UE ont donné aux électeurs une note élevée tout en soutenant l’Union.

“Désormais, lorsque la voix de l’électorat se mêle au scepticisme, une grande partie des Européens est décrite comme bornée, démodée et isolationniste ou au pouvoir des” forces obscures “.”

Le Danemark, la Suède et la Finlande sont à l’intérieur du bloc, tandis que les deux autres pays nordiques conservent des liens avec l’UE via l’Espace économique européen.

NE MANQUEZ PAS:

Frexit! Barnier prévient les citoyens de Macron du nord de vouloir quitter l’UE [INSIGHT]

Brexit LIVE: Varadkar demande à l’UE de réduire les formalités administratives – admet que l’UE est plus pauvre [ANALYSIS]

La Norvège montre pourquoi l’UE “ échouera beaucoup ” [LATEST]

Ursula von der Leyen a subi la pression des États membres (Image: GETTY)

Les auteurs ont fait valoir que ces pays doivent renoncer à certains liens avec le bloc pour prospérer.

En raison de leurs relations étroites avec le bloc, la Norvège et l’Islande ont également vu leur influence sur leurs propres lois s’affaiblir.

Les trois autres pays respectent la législation de l’UE.

Les auteurs ont exhorté leurs nations à “rompre leurs liens politiques et administratifs avec une construction européenne qui chante déjà son chant du cygne”.

Le vaccin contre le coronavirus dans l’UE (Image: GETTY)

Cela leur permettrait de conclure des accords – à la fois sur la sécurité et le commerce – avec d’autres pays, dont le Royaume-Uni, qui est considéré comme un allié comme le Danemark et la Suède.

Ils ont ajouté: “Un nouveau départ, sans le t-shirt de l’UE, insufflerait une nouvelle vie à la société, surtout maintenant qu’il existe des opportunités en or d’établir de nouveaux liens pratiques avec d’autres partenaires commerciaux et de sécurité importants.

«La Grande-Bretagne est l’exemple le plus évident. Les pays nordiques chercheraient, bien entendu, à maintenir de bonnes relations avec les pays de l’Union européenne, sans aucune superstructure politique pressante.

“Ne rien faire, à notre avis, garantirait probablement une impasse politique (persistante) de longue date.”