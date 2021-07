L’UE a averti la Grande-Bretagne de faire “tout ce qui est nécessaire” pour arrêter la “mauvaise application” de l’accord sur le Brexit | Politique | Nouvelles

in

Le député conservateur David Jones a évoqué les difficultés persistantes après le Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Lors des questions du Premier ministre, M. Jones a insisté sur le fait que Lord Frost avait raison d’affirmer qu’une extension du commerce entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord n’était qu’une mesure temporaire. Il a appelé le gouvernement britannique et Boris Johnson à résoudre le problème des plaintes de l’UE concernant le commerce de marchandises du Royaume-Uni continental vers l’Irlande du Nord.

Boris Johnson a admis qu’il y avait des problèmes persistants avec l’application du protocole d’Irlande du Nord et a admis qu’il s’attend à ce que des progrès soient réalisés du côté de l’UE dans le débat.

M. Jones a déclaré: “Bien que la prolongation du délai de grâce pour la fourniture de viande réfrigérée de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord soit la bienvenue, Lord David Frost a tout à fait raison de dire qu’il ne s’agit que d’un sparadrap temporaire.

“Mon très honorable ami peut-il confirmer qu’à moins que l’Union européenne n’adopte une approche plus proportionnée dans l’application du protocole d’Irlande du Nord, ce pays fera tout ce qui est nécessaire, législatif ou autre pour résoudre le problème de manière permanente?”

M. Johnson a accepté et a expliqué ses espoirs pour de futurs accords.

À NE PAS MANQUER: Brexit LIVE: SNP étonne Boris avec une tentative sensationnelle de changer les règles britanniques

Il a déclaré: “Mon très honorable ami a malheureusement tout à fait raison dans son analyse.

“Il reste de très graves problèmes dans la mauvaise application, l’application excessivement puriste juridiquement de cet accord et de ce protocole.

“Ce que nous espérons, ce sont des progrès de la Commission européenne.

“Nous espérons quelques réparations que nous pensons qu’ils devraient apporter à la façon dont cela fonctionne.

« Ou l’utilisent-ils comme un outil de dumping social contre nous ?

“Il est dans leur intérêt de se comporter correctement.

“Nous devons également nous comporter correctement pour éviter ces problèmes de concurrence déloyale.

“Nous devons rechercher des règles du jeu équitables.”