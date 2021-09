L’UE a besoin de nous ! Le Royaume-Uni gère 9,4 milliards de livres sterling d’actifs, selon une étude “Un autre clou dans le cercueil du projet Fear” | Politique | Nouvelles

in

Et Leigh Evans, président du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU, a salué l’analyse de l’Investment Association (IA) comme “un autre clou dans le cercueil du projet Fear”. Le rapport suggère que malgré le Brexit, le Royaume-Uni gère 37% de tous les actifs gérés en Europe.

La proportion est bien supérieure à celle de la France d’Emmanuel Macron (17,6 %), de l’Allemagne d’Angela Merkel (9,5 %), de l’Italie (5,7 %), des Pays-Bas (5,2 %) ou de tout autre État membre de l’UE.

La valeur globale – 9 400 milliards de livres sterling est la deuxième derrière les États-Unis.

De manière significative, le rapport suggère que le total des actifs sous gestion du Royaume-Uni a en fait augmenté de 11% par rapport à l’année dernière, où le chiffre s’élevait à 8 600 milliards de livres sterling.

Dans un rapport distinct publié sur le site Web de Facts4EU, M. Evans a déclaré: «Le dernier rapport 2021 de l’Investment Association représente un autre clou dans le cercueil du projet Fear.

« Les lecteurs se souviendront comment des gens comme George Osborne (alors chancelier), David Cameron (alors Premier ministre) et presque toute la série d’organisations commerciales de la CBI à l’OCDE ont prédit une catastrophe pour le secteur financier britannique si la Grande-Bretagne votait pour quitter le Union européenne.

« Les capitaux sortiraient du pays, nous a-t-on dit, avec la plupart de la communauté bancaire du Royaume-Uni sur ses talons. Rien de tout cela n’est arrivé.

M. Evans a déclaré : « La majorité des activités de gestion des investissements se déroulent dans la City de Londres.

“Mais Edimbourg était toujours à la deuxième place et était important.

«En 2020, les actifs gérés en Écosse sont évalués à 690 milliards de livres sterling, soit 7% du total des actifs.

« À titre de comparaison, la proportion d’actifs gérés en Écosse en 2010 s’élevait à 14 %.

“En d’autres termes, alors que le reste du Royaume-Uni a accéléré sa croissance dans ce secteur important de l’économie, l’importance d’Édimbourg a diminué de moitié en seulement 10 ans.”

M. Evans a ajouté : « C’est presque devenu une routine pour nous de publier des rapports montrant que le Royaume-Uni se porte bien en tant que pays (partiellement) libre, indépendant et souverain en dehors de l’UE.

« L’une des raisons pour lesquelles nous continuons à le faire est qu’il y a encore de nombreuses personnes en position de pouvoir et d’influence qui continuent de s’accrocher aux dogmes qu’ils ont épousés en 2016.

“Et dans les années qui ont suivi, lorsque l’establishment a tenté de renverser la plus grande décision démocratique de l’histoire du peuple britannique.

« Une fois de plus, les mensonges de Remain gisent brisés sur le sol. »