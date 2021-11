L’UE a envoyé un avertissement de « fuite des cerveaux » après avoir interdit le Royaume-Uni et la Suisse d’un projet de recherche clé | Sciences | Nouvelles

Le Conseil fédéral suisse a débloqué 400 000 000 de francs suisses (320 674 072 £) le mois dernier pour financer des projets de recherche suisses qui faisaient autrefois partie d’Horizon Europe. Berne a été exclue du programme lorsqu’elle a mis fin unilatéralement aux négociations avec l’UE pour conclure un accord en juillet. La Suisse sera traitée comme un pays tiers non associé dans le programme de recherche et d’innovation de 100 milliards d’euros de l’UE.

Mais les universitaires à l’intérieur du pays ont maintenant critiqué la décision.

Yves Fluckiger, président de Swissuniversities, a déclaré : « Nous allons bien sûr développer des coopérations avec les États-Unis et la Chine, mais le lieu naturel de collaboration de nos chercheurs reste l’Europe.

L’UE a relégué la Suisse au statut de pays non associé dans le programme Horizon EuropeLien externe, coupant notamment les chercheurs suisses du financement de la Commission européenne.

Michael Hengartner, président du Conseil des EPF, a ajouté : « Le risque de fuite des cerveaux est plus élevé qu’auparavant, même s’il est impossible à quantifier.

« A l’EPFL [Federal Institute of Technology Lausanne], nous avons environ 20 superstars.

« Si on en perd deux, c’est déjà grave.

« C’est vite connu et notre réputation en souffre, c’est évident. »

Après le vote controversé de la Suisse en faveur du rétablissement des quotas d’immigration pour les citoyens de l’UE,

La participation suisse au programme Horizon de l’UE a diminué de moitié. Et la recherche suisse a perdu 90 pour cent de ses rôles de coordinateur dans des projets européens, a déclaré Hengartner.

M. Hengartner a ajouté : « Nous avons pu participer à des projets, mais nous avons été privés de leur leadership, et ce dans des domaines où nous sommes à la pointe de la technologie.

Cela survient alors que le Royaume-Uni est confronté à un scénario similaire.

Le Royaume-Uni allait contribuer 2,1 milliards de livres sterling par an au programme afin que les scientifiques et les chercheurs britanniques puissent avoir accès à un éventail de projets scientifiques européens et à des fonds.

Mais la Grande-Bretagne s’est vu refuser l’accès alors que les querelles sur le protocole d’Irlande du Nord persistent, le Royaume-Uni étant apparemment prêt à déclencher l’article 16 s’il n’y a pas de progrès significatifs.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été invitée à accepter « immédiatement » le Royaume-Uni dans le projet de 95,5 milliards d’euros (80 milliards de livres sterling).

Il découle d’une déclaration conjointe de plus de 1 000 universités, 56 académies des sciences et des milliers de chercheurs parmi les plus éminents de l’UE.

Ils ont mis en garde contre un « affaiblissement majeur » de la « force et de la compétitivité de la recherche » de l’Europe si le bloc mettait à exécution ses menaces.

La déclaration se lit comme suit : « Nous approchons rapidement d’un point critique.

« Avec les premiers accords de subvention d’Horizon Europe qui approchent et le lancement de nouveaux appels, l’association britannique doit être finalisée sans plus tarder.

«De nouveaux retards ou même une non-association entraîneraient une occasion manquée et un affaiblissement majeur de notre force et de notre compétitivité collectives en matière de recherche.

« L’absence d’un calendrier clair pour la finalisation de l’association au Royaume-Uni suscite désormais une inquiétude et une incertitude croissantes qui risquent de mettre en danger les plans de collaboration actuels et futurs.

« Cela envoie également des signaux inutiles à d’autres pays tiers souhaitant s’associer. »