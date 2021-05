L’UE a fait pression sur la Suisse pour qu’elle envoie un message au Royaume-Uni – On ne peut pas être un «exemple pour les Brexiteers» | UK | Nouvelles

La Suisse a renoncé à sept ans de négociations avec l’UE pour un accord-cadre, marquant un énorme fossé entre Berne et Bruxelles. Les deux parties étaient en pourparlers sur un nouveau cadre qui remplacerait la mosaïque de traités qui régissent l’accès de la Suisse aux marchés européens. Mercredi, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a mis fin aux négociations alors que le gouvernement du pays rejetait la compétence de la Cour européenne de justice et une directive sur la libre circulation qui offrirait la résidence permanente aux citoyens de l’UE, avec accès aux services de sécurité sociale.

La Commission européenne a réagi avec choc, avertissant la Suisse qu’elle risque de perdre son «accès privilégié» aux marchés européens.

Bruxelles a adopté une position ferme dans les pourparlers depuis des années, et un expert pense que c’était en partie pour envoyer un message au Royaume-Uni au milieu des différends sur le Brexit.

En 2018, lorsque les longues négociations de la Suisse ont coïncidé avec les négociations de retrait du Brexit, Charlotte de Montpellier a déclaré à DW que Bruxelles utilisait ses négociations avec Berne pour envoyer un message au Royaume-Uni.

L’économiste d’ING Belgique a déclaré: “Le problème est que l’UE met la pression sur la Suisse parce qu’elle ne veut pas que la Suisse soit considérée comme un exemple par les Brexiteers”.

Elle a également prédit l’éventuelle rupture des relations entre la Suisse et l’UE.

Mme de Montpellier a déclaré: “Le problème est que l’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Suisse pour le commerce des biens et des services.

“Il n’y a pas beaucoup de potentiel pour que les négociations aboutissent un jour après la mise en œuvre d’une telle menace.

«Je pense que nous pourrions alors assister à une détérioration continue des relations entre la Suisse et l’UE.

“Cette perte d’équivalence pourrait donc avoir un impact significatif sur l’économie suisse, qui va bien au-delà des marchés financiers.”

LIRE LA SUITE: Coup d’État sur le Brexit: la Suisse a accueilli le “ géant ” britannique pour “ affronter l’UE ”

Jos Dijsselhof, PDG de SIX Group, qui dirige la SIX Swiss Stock Exchange, avait précédemment averti que le traitement de la Suisse par l’UE pourrait servir d’avertissement au Royaume-Uni après le Brexit.

Il a fait valoir que la tactique de l’UE indiquait que Bruxelles devenait de plus en plus difficile avec les pays tiers en dehors du bloc.

M. Dijsselhof a déclaré à CNBC: «La Suisse est techniquement équivalente, l’UE vient de l’utiliser comme un moyen politique pour tenir la Suisse en otage pour parler de l’accord-cadre global.

«Vous voyez que la position de l’UE contre les pays tiers se durcit de plus en plus, et nous, en Suisse, avons vu cela, et vous le voyez également dans la discussion UE-Royaume-Uni, c’est donc un exemple de la difficulté être.”