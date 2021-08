L’UE a honte de la destruction des forêts pour produire de l’énergie verte : « D’un climat brûlant à un autre » | Sciences | Nouvelles

in

Elle est intervenue après que la Commission européenne a dévoilé sa stratégie forestière, qui comprend un objectif de planter trois milliards d’arbres à travers le bloc d’ici 2030. La proposition fait partie d’un effort plus large pour faire face à la crise climatique et mettre l’UE sur la bonne voie pour réduire les émissions de 55 pour cent d’ici la fin de la décennie – dans ce qui a été surnommé « Fit for 55 ». Mais les militants affirment que la Commission n’est pas allée assez loin pour resserrer les règles sur le bois pouvant être brûlé comme combustible.

Selon les rapports, environ 20 pour cent de l’énergie que l’UE considère et subventionne comme « renouvelable » provient de l’exploitation forestière et de la combustion du bois de la forêt.

Bien qu’il s’agisse d’une forme renouvelable de production d’énergie, elle augmente toujours la pollution par le carbone par rapport aux combustibles fossiles, détruit les écosystèmes forestiers et aggrave la pollution de l’air.

Un projet de mise à jour interdit à l’industrie de la biomasse de prélever du bois dans les « forêts primaires » – qui, selon les militants, ne représentent que trois pour cent des forêts.

Il ajoute que globalement « l’utilisation d’arbres entiers pour la production d’énergie, qu’elle provienne de l’UE ou importée, devrait être minimisée ».

Lina Burnelius, chef de projet chez Protect the Forest Sweden, a déclaré que la commission n’avait pas réussi à s’attaquer à l’un des principaux moteurs de la dégradation des forêts – compter la biomasse forestière comme énergie renouvelable.

Elle a déclaré au Guardian : « Fit for 55 est nocif pour les forêts et insuffisant pour lutter contre le changement climatique. Nous avons désespérément besoin de politiques honnêtes qui incluent toutes nos émissions dans les statistiques. »

Mme Burnelius a déclaré que la Commission avait choisi “de sacrifier les forêts plutôt que d’admettre que la politique actuelle de l’UE en matière de bioénergie aggrave la crise climatique”.

Elle a plaidé : « Assez de brûlures. Nous ne pouvons pas simplement passer d’un combustible catastrophique pour le climat à un autre ».

Plus tôt dans l’année, plus de 500 scientifiques ont écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et à d’autres dirigeants mondiaux, les appelant à mettre fin à toutes les subventions pour la combustion du bois.

M. Sinkevičius a déclaré que les producteurs de biomasse “utilisaient généralement” des parties d’arbres “qui ne sont utilisées nulle part ailleurs” et du bois entier “est utilisé dans la chaîne de valeur pour des produits qui stockent réellement le carbone pendant beaucoup plus longtemps”.

Un rapport récent des conseillers scientifiques de la commission montre que 49 pour cent de la bioénergie ligneuse de l’UE provient de résidus et de déchets de l’exploitation forestière et de la transformation du bois, tels que les branches et la sciure de bois.

Un autre 37 pour cent provient de bois de tige (troncs) de « mauvaise qualité » et d’arbres immatures coupés pour la gestion forestière, tandis que 14 pour cent de la biomasse provenait d’une source inconnue.

La version finale de la loi devra être approuvée par les gouvernements de l’UE et les membres du Parlement européen.