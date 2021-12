L’UE a honte d’un nouveau rapport sur la pêche qui expose l’impact choquant des superchalutiers du bloc | Sciences | Nouvelles

« En tant que pratique de capture, il est devenu un pilier des économies de la pêche en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l’Est et a connu un boom après les années 1950 dans les économies côtières émergentes en Asie du Sud et du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest. »

Aujourd’hui, FFI affirme que la Chine, le Vietnam et l’Indonésie sont les plus grands producteurs mondiaux de captures chalutées, en termes de volume pur.

Et sa liste des 20 principaux pays de chalutage de fond comprend le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège.

En termes d’intensité de chalutage – la quantité de capture par taille de zone marine du pays – les pays d’Afrique de l’Ouest ont dominé la liste.

Cependant, 90 pour cent des produits sont pêchés par des pays étrangers qui ont conclu des accords pour pêcher dans les eaux intérieures de ces pays.

Outre la destruction des habitats marins, le chalutage de fond a également attiré beaucoup d’attention en raison de ses émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.