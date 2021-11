Le Kremlin a resserré les approvisionnements en gaz entrant en Europe en attendant l’approbation du nouveau gazoduc Nord Stream 2 dans l’espoir d’accélérer le processus de certification. Mais au lieu de cela, les régulateurs allemands ont suspendu l’approbation du système, qui est censé faire transiter du gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine.

Cette décision pourrait irriter davantage le président russe Vladimir Poutine, dont la prochaine décision pourrait causer encore plus de dommages à l’UE si elle décide d’utiliser son vaste réseau de pipelines pour restreindre davantage de gaz transitant dans le bloc.

Les prix du gaz en Europe ont grimpé en flèche pour atteindre des niveaux records du jour au lendemain et maintenant, certains pays seraient prêts à revenir à la combustion du charbon après que les craintes de pénurie d’énergie se soient envolées.

Michael Shellenberger, auteur d’Apocalypse Never : Why Environmental Alarmism Hurts Us All., a écrit sur Twitter : « Pendant des décennies, les Verts ont dit que l’Europe pouvait fermer ses centrales nucléaires et compter sur les énergies renouvelables et un peu de gaz naturel.

« La semaine dernière, les dirigeants européens ont fait pression sur l’Afrique et l’Inde pour qu’elles abandonnent le charbon.

« Maintenant, l’Europe se retrouve à la merci de la Russie et brûle des centrales à charbon comme s’il n’y avait pas de lendemain. »

Cela intervient après que 40 pays se soient engagés à éliminer progressivement le charbon d’ici 2030 lors du sommet sur le climat COP26 à Glasgow.

Mais dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, même si les sondeurs doivent acheter des permis pour autoriser le carbone au-dessus des niveaux convenus, le charbon est toujours moins cher que le gaz.

Par exemple, en Allemagne, en août, l’électricité produite grâce à l’utilisation du gaz était d’environ 87 £ par mégawattheure et le charbon était de 81 £ par mégawattheure.

Le ministre russe de l’Énergie a annoncé que la Russie n’avait pas l’intention d’éliminer progressivement les combustibles fossiles au cours des prochaines décennies, malgré les efforts mondiaux de transition vers des sources d’énergie propres.

En 2020, l’UE a consommé environ 246 millions de tonnes de lignite. C’est 33% de moins qu’en 2018 et 64% de moins qu’en 1990.

Six pays représentent 95 % de la consommation de lignite de l’UE : l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce.

Alors que le virus se propageait dans le monde, la demande industrielle de charbon a fortement chuté.

L’Examen mondial de l’énergie 2021 de l’Agence internationale de l’énergie a révélé que l’utilisation mondiale de charbon avait chuté de 4 % en 2020 – la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, il semble maintenant y avoir une tendance inquiétante.

Le rebond de l’économie mondiale de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) devrait s’inverser cet automne, avec une augmentation de 4,5% de la demande par rapport aux niveaux de 2019.

Ils ont déclaré : « L’augmentation rapide de la production d’électricité au charbon en Asie explique qu’elle représente les trois quarts du rebond en 2021.

« Les prix du gaz devraient également augmenter en 2021, conduisant à un certain retour au charbon, notamment aux États-Unis et dans l’UE. »

Alexander Novak a déclaré au Guardian que la Russie « ne verra pas que nous atteindrons un pic en [gas] production de sitôt » parce que l’appétit mondial pour le gaz continuerait de croître dans les décennies à venir malgré son nombre croissant d’objectifs climatiques « .

Cela pourrait maintenir l’UE dans l’eau chaude.

Déjà, nous avons vu la Russie couper complètement l’approvisionnement en gaz juste aux portes de l’UE après que la Moldavie a déclaré l’état d’urgence le mois dernier.

En 2020, près de 50 % de l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne provenait de Russie, et 24 % du gaz de la France provenait également de Russie.

Si les prix du gaz continuent de monter en flèche si M. Poutine restreignait davantage les flux de gaz, on craint que le charbon, le combustible fossile le plus sale, fasse un retour encore plus fort.