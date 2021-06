L’UE a mis en garde Irexit pour devenir une “perspective crédible” à l’avenir | Monde | Nouvelles

L’UE a déclaré au Premier ministre Boris Johnson que le bloc était prêt à agir « fermement et résolument » pour garantir que le Royaume-Uni respecte ses engagements dans le protocole d’Irlande du Nord. Le Royaume-Uni prévoit unilatéralement de prolonger une «période de grâce» pour permettre aux magasins d’Irlande du Nord de continuer à vendre de la viande réfrigérée, y compris des saucisses et du hachis, en provenance de Grande-Bretagne une fois qu’elle expirera fin juin. Cependant, la semaine dernière, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré qu’ils “n’hésiteraient pas” à prendre des mesures pour garantir que le Royaume-Uni respecte ses engagements internationaux.

Le Royaume-Uni a provoqué la colère de Bruxelles ces derniers mois en prolongeant unilatéralement les délais de grâce dans le protocole sur les marchandises et les colis des supermarchés.

M. Sefcovic a ajouté : « Malheureusement, nous constatons de nombreuses lacunes fondamentales dans la mise en œuvre du Royaume-Uni, même si le protocole est entré en vigueur il y a plus de 17 mois.

« Des voies de conformité mutuellement convenues, avec des délais et des jalons concrets pour que le Royaume-Uni remplisse ses obligations existantes, seraient donc un tremplin important – et, je pense, un résultat crédible de ce comité conjoint », a ajouté Sefcovic.

“Si cela ne se produit pas, et si le Royaume-Uni prend de nouvelles mesures unilatérales au cours des prochaines semaines, l’UE n’hésitera pas à réagir rapidement, fermement et résolument pour s’assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations en matière de droit international.”

Dans un récent rapport, cependant, Ray Bassett, l’ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, a averti Bruxelles que son comportement pourrait renforcer les arguments en faveur d’un Brexit irlandais.

Il a expliqué: “Beaucoup dans la République le comprennent et il est clair que la situation appelle à des pourparlers directs entre Dublin et Londres pour régler ce problème local, avec une flexibilité de tous les côtés. Une coopération sur une refonte du protocole pourrait être la catalyseur d’une réinitialisation des relations irlando-britanniques, mais c’est quelque chose que l’UE n’acceptera jamais.

“Cela aurait peut-être moins d’importance si l’UE prenait les autres intérêts de Dublin plus au sérieux, mais Bruxelles s’est avérée à maintes reprises un mauvais partenaire.”

M. Bassett a noté que l’Irlande, tout comme le Royaume-Uni, possède des zones de pêche vastes et riches et, dans le cadre de la politique commune de la pêche, la flotte de pêche locale ne se voit attribuer que 15,5 pour cent des stocks dans les eaux irlandaises.

JUST IN: le Royaume-Uni a utilisé l’adhésion à l’UE comme “excuse” pour ne pas investir dans l’industrie britannique

Cela a été partiellement compensé par des quotas dans les eaux britanniques, mais après le Brexit, la Commission a imposé des réductions très importantes sur l’allocation irlandaise dans la zone maritime britannique, les plus importantes de tous les pays de l’UE.

Il a ajouté : “Les intérêts de la France, de l’Espagne et des Pays-Bas l’ont clairement emporté sur ceux des Irlandais.”

M. Bassett a conclu dans son article pour Briefings for Britain : « Les deux principaux partenaires commerciaux de l’Irlande sont le Royaume-Uni et les États-Unis, le commerce total hors UE représentant bien plus de 60 %, de loin le pourcentage le plus élevé de tous les pays de l’UE.

« Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les plus grands investisseurs étrangers en Irlande et, à eux seuls, ils reçoivent la majeure partie des investissements extérieurs croissants de l’Irlande. L’Irlande fait partie de l’anglosphère des pays anglophones.

« Il y a d’autres développements au sein de l’UE qui ne sont pas du goût du public irlandais. La demande croissante, notamment de l’Allemagne, d’une politique étrangère commune basée sur un vote à la majorité au Conseil européen, une incitation à une plus grande militarisation de l’UE et la volonté de l’Irlande de La contribution nette croissante au budget de l’UE mettra à rude épreuve le sentiment traditionnel irlandais en faveur de l’UE.

“Ces changements pourraient encore provoquer une rupture éventuelle avec Bruxelles. L’Irexit pourrait émerger comme une perspective crédible à l’avenir.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le conseiller commercial de M. Johnson, Shanker Singham, a fait écho aux affirmations de M. Bassett en insistant sur le fait que le niveau de confiance entre l’Irlande et Bruxelles ne serait plus jamais le même après la gaffe de l’UE plus tôt cette année.

Fin janvier, l’UE a déclaré qu’elle déclencherait une disposition d’urgence dans l’accord sur le Brexit pour contrôler les exportations de vaccins COVID-19, y compris l’éventuelle introduction de contrôles à la frontière de l’Irlande et de l’Irlande du Nord pour empêcher les expéditions d’entrer au Royaume-Uni.

Cette décision a immédiatement été vivement condamnée par Londres, Belfast et Dublin et l’UE a rapidement fait volte-face.

M. Singham a expliqué: “C’était une bévue spectaculaire. Il est assez difficile d’imaginer faire quelque chose de pire que cela.

“Et la vitesse à laquelle ils ont dit qu’ils pouvaient dans certaines circonstances mettre une frontière sur l’île sans consulter personne…

“Eh bien, cela a sans aucun doute affecté leur relation avec l’Irlande de manière significative.”

L’expert commercial a ajouté : “Le gouvernement irlandais doit être très méfiant à l’égard de tout ce que l’UE fait ou dit maintenant.

“Parce que si j’étais eux, je ne penserais pas que l’UE a nécessairement mes meilleurs intérêts à cœur.

“De toute évidence, l’UE compte 27 États membres ayant leurs propres intérêts … donc l’idée qu’ils privilégieraient les Irlandais n’a jamais eu beaucoup de sens.

“Mais cela a maintenant fait comprendre aux Irlandais qu’ils ne sont pas une priorité par rapport à l’UE.”