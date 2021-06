L’UE a porté un coup dur car l’Islande ne rejoindra “jamais” le bloc après des pourparlers “compliqués” | Monde | Nouvelles

in

Brexit : un marchand de coquillages de Cornouailles critique le gouvernement

Contre toute attente, le Premier ministre Boris Johnson a obtenu un accord de libre-échange (ALE) avec l’UE après neuf mois de négociations incroyablement tendues. L’accord est sans aucun doute un énorme triomphe pour le Premier ministre, qui a remporté il y a deux ans une majorité écrasante aux élections générales avec la promesse de “faire aboutir le Brexit”. Le voyage n’a cependant pas été facile, car l’ALE a été précédé d’une période politique débilitante pour Bruxelles et le Royaume-Uni.

L’UE compte actuellement 27 autres États membres et, sans surprise, chacun de ces pays veille à ses propres intérêts.

Jusqu’à la fin, un point d’achoppement est resté : le poisson.

Ainsi, un accord commercial entre la cinquième économie mondiale et le plus grand bloc de libre-échange au monde a failli dérailler à plusieurs reprises en raison d’un différend sur les pêcheurs qui pouvaient pêcher quel poisson, en quel nombre, pendant combien de temps et dans quel des eaux.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’historien et chef d’un groupe de réflexion islandais sur le marché libre, Hjörtur J. Guðmundsson, a expliqué que la façon dont l’UE a traité la Grande-Bretagne au cours des pourparlers, en particulier en ce qui concerne la pêche, a “montré à l’Islande pourquoi elle devrait ne jamais adhérer”.

Il a déclaré: “La Grande-Bretagne aurait dû s’assurer que la pêche était en dehors de l’accord commercial.

“De toute évidence, l’UE n’était pas prête à accepter cela.

“Et tout ce problème avec la pêche dans le bloc ne fait que rendre moins souhaitable que l’Islande envisage de rejoindre l’UE.

L’UE a porté un coup dur car l’Islande “ne rejoindra jamais” le bloc après des pourparlers “compliqués” (Image: GETTY)

Chronologie du Brexit (Image : GETTY)

“Nous avons beaucoup d’intérêts dans l’industrie de la pêche car une grande partie de notre économie repose sur la pêche.

“Donc, certaines personnes en Islande disent : ‘Regardez la manière dont l’UE traite la Grande-Bretagne !'”

Il a ajouté : “Ils ne font pas un bon exemple pour des pays comme la Norvège et l’Islande s’ils veulent que ces pays adhèrent.

“Ils n’envoient pas un bon message.”

En 2015, l’ancien Premier ministre islandais a poussé un soupir de soulagement que son pays n’ait jamais rejoint l’UE.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson a déclaré : “Je suis presque sûr que notre reprise n’aurait pas pu se produire si nous avions fait partie de l’UE.”

M. Gunnlaugsson a fait valoir que si la demande de son pays, présentée au milieu d’un effondrement économique en 2009, avait abouti, l’Islande aurait pu subir le même sort que la Grèce, avec son effondrement économique de longue date, ou l’Irlande, qui a vu sa dette publique exploser alors que le gouvernement s’est chargé des créances irrécouvrables du secteur bancaire.

JUST IN: Sturgeon a exhorté le reste du Royaume-Uni à déménager en Écosse pour échapper au Brexit

Islande (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Nous aurions peut-être même fait le contraire et devenir un pays en faillite.

« Si toutes ces dettes avaient été en euros, et que nous avions été obligés de faire la même chose que l’Irlande ou la Grèce, et d’assumer la responsabilité des dettes des banques en faillite.

“Cela aurait été catastrophique pour nous économiquement.”

Aujourd’hui, l’Islande est bien loin des jours difficiles de 2009, lorsque le prédécesseur de M. Gunnlaugsson, Jóhanna Sigurðardóttir, considérait l’adhésion à l’UE comme un moyen de sauver le pays.

Pourtant, la candidature du pays à l’UE a par la suite échoué.

La réticence à Bruxelles et à Reykjavik à aborder le sujet délicat des quotas de pêche a ralenti les négociations, tandis qu’à la maison le sentiment populaire a changé alors que l’île de l’Atlantique Nord s’en sortait lentement.

M. Guðmundsson a qualifié les négociations d’adhésion de “compliquées”.

Il a déclaré : « Le gouvernement au pouvoir était divisé sur la question. Un parti était pour, l’autre non.

“Il est très difficile de postuler à l’adhésion à l’UE. Ce sont des négociations très compliquées.

L’ancien Premier ministre islandais Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Image: GETTY)

La pêche était une question controversée dans les négociations d’adhésion à l’UE pour l’Islande (Image: GETTY)

“C’est un processus compliqué, donc avoir un gouvernement divisé n’a pas aidé.”

Finalement, l’Islande a suspendu sa candidature à l’UE en 2013 et M. Gunnlaugsson a retiré la candidature du pays deux ans plus tard.

L’adhésion de l’Islande à l’EEE permet un accès complet au marché unique, son plus grand partenaire commercial, mais oblige le pays à accepter les règles de l’UE telles que la libre circulation.

Les questions juridiques sont traitées par le tribunal de la Zone européenne de libre-échange (AELE), qui est indépendant et bien que ses décisions soient souvent fondées sur la jurisprudence établie par les arrêts de la Cour européenne de justice (CJCE).

La Norvège et le Liechtenstein sont également membres de l’EEE et de l’AELE.