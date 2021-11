Le premier discours de Daniel Ortega après avoir revendiqué la victoire dans ce que le président américain Joe Biden a qualifié d’élection « pantomime » a vu le chef du pays d’Amérique centrale insulter les membres de l’UE – y compris l’Espagne. Il a affirmé que le gouvernement espagnol est occupé par « les descendants du régime franquiste » en référence au général Francisco Franco qui a renversé le gouvernement démocrate-républicain dans les années 1930 et est resté chef de l’État jusqu’à sa mort en 1975.

M. Ortega, qui a été président du Nicaragua depuis 2007 après avoir dirigé le pays entre 1979 et 1990, a déclaré que le fascisme règne en Europe.

Il a ajouté : « Ce sont les fascistes de Franco, les petits frères d’Hitler, qui sont restés au pouvoir et qui veulent maintenant imposer le fascisme dans notre Amérique. »

Les attaques font suite à Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui a annoncé des « mesures supplémentaires » contre le régime de M. Ortega.

Dans un communiqué, il a appelé M. Ortega à rendre la souveraineté au peuple nicaraguayen, affirmant que le gouvernement du pays l’avait privé du droit de vote lors d’une « élection crédible, inclusive, juste et transparente ».

En représailles, M. Ortega a affirmé que la plupart des membres du Parlement européen étaient des « fascistes » et des « nazis ».

« Ils étaient les partenaires d’Hitler et maintenant ils sont devenus des instruments de sa politique colonialiste. Maintenant, ils sont des instruments de la politique interventionniste des États-Unis », a-t-il affirmé.

Pendant ce temps, M. Biden a décrit M. Ortega et son épouse, la vice-présidente du Nicaragua Rosario Murillo, comme des autocrates, affirmant qu’ils avaient orchestré « une élection pantomime » le 7 novembre qui n’était ni libre, ni juste ni démocratique.

Il a déclaré que les États-Unis et les membres de la communauté internationale utiliseraient tous les outils diplomatiques et économiques à leur disposition pour soutenir le peuple nicaraguayen et tenir le gouvernement d’Ortega-Murillo responsable et ceux qui facilitent ses abus.

EN SAVOIR PLUS SUR LES EXIGENCES DE LA RUSSIE DE CASH DE L’UE POUR ARRÊTER LE FLUX DE MIGRANTS

Lundi, des représentants du Conseil électoral suprême du Nicaragua ont présenté leur première évaluation du vote au Nicaragua.

Dans un bulletin publié hier, le Front Sandinista de M. Ortega est arrivé en tête avec 74,99 % des voix sur 49,25 % des voix comptées, rapporte le site d’information sud-américain infobae.com.

Le gouvernement socialiste espagnol a rejoint l’UE et les États-Unis pour ne pas reconnaître les résultats des élections.

Les élections présidentielles au Nicaragua « ont été une parodie », a déclaré lundi le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares peu après que le Conseil suprême électoral de Managua a proclamé la réélection de Daniel Ortega pour un quatrième mandat présidentiel consécutif.

« Cela a été une moquerie, une moquerie du peuple nicaraguayen, une moquerie de la communauté internationale et surtout une moquerie de la démocratie », a déclaré le ministre aux journalistes à Madrid, rapporte infobae.com.

Human Rights Watch accuse le gouvernement de M. Ortega d’avoir commis des abus flagrants contre les détracteurs.

En avril 2018, la police et des groupes armés progouvernementaux ont réprimé des manifestants antigouvernementaux, tuant des centaines, blessant plusieurs milliers et arrêtant arbitrairement de nombreux, selon l’ONG.