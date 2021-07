L’UE a raison : le bloc de boycott des Britanniques alors que les chiffres révèlent une baisse des ventes de 28 milliards de livres sterling sur cinq ans | Politique | Nouvelles

in

Et Leigh Evans, rédactrice en chef du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU think, a suggéré que le bloc payait le prix d'”années de comportement abusif” envers la Grande-Bretagne. Facts4EU a basé son rapport sur les derniers chiffres du commerce publiés mardi par les Offices for National Statistics.

Une comparaison des 12 derniers mois avec 2016, l’année du référendum sur le Brexit, a révélé que les ventes perdues de l’UE s’élevaient à 27,8 milliards de livres sterling, soit une baisse de 11,3 %.

La répartition de la provenance des achats de biens et de services au Royaume-Uni était tout aussi importante.

Au premier trimestre 2016, 55,7% provenaient de l’UE27.

Cinq ans plus tard, ce chiffre était tombé à seulement 49,5%.

M. Evans a déclaré: «Pendant des années, il y a eu une réaction croissante contre l’UE.

«Même beaucoup de ceux qui ont voté Remain en 2016 ont été choqués par l’intimidation et le comportement déraisonnable de l’UE envers le Royaume-Uni.

Il a ajouté : « Notre analyse et notre rapport portent sur ce que la Grande-Bretagne achète à l’étranger et les chiffres ne semblent pas bons pour l’UE.

«Des années de comportement abusif de l’UE envers le Royaume-Uni ne manqueront pas de nuire à l’opinion des consommateurs lorsqu’il s’agit de prendre des décisions d’achat.

« Pourquoi acheter auprès d’une source d’hostilité constante, alors qu’il existe d’excellents fournisseurs locaux et des alternatives de pays amis à travers le monde ? »

Dans un message adressé au peuple du bloc, M. Evans a déclaré: “Nous n’avons observé aucun signe d’hostilité de la part du peuple britannique envers les citoyens des pays de l’UE27.

« Le ‘bœuf’, comme on dit, n’est pas avec toi. Le bœuf est avec la manière épouvantable dont le Royaume-Uni a été traité – en particulier par la Commission européenne et le Parlement européen.

« Si vous vous sentiez victime d’intimidation et traité comme une colonie sans droit de vote, comment réagiriez-vous au moment de choisir entre un produit britannique et un produit de l’UE27 ? »

Les commentaires sur le site Web de Facts4EU étaient globalement d’accord avec les conclusions du rapport.

Carol Garrington a déclaré: « Alors, je me méfie de moi-même, j’ai acheté des oignons et j’ai découvert qu’ils venaient d’Espagne. J’évite tout ce que je peux si ce n’est du Royaume-Uni.

Tina Ward a ajouté: “Cela va empirer pour l’UE aussi car nous en avons tous de plus en plus marre des intimidateurs.”

Nigel Davidson a posté: “Je suis passé au Malbec d’Argentine, c’est tellement mieux que les trucs de France aussi.”

Cependant, DR Edwards était moins convaincu, déclarant : « Excellente idée. Achetons des choses chères avec des normes inférieures de l’autre côté de la planète plutôt que de nos voisins les plus proches.

« Pourquoi ne pas leur déclarer la guerre pendant que nous y sommes ? »