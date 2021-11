L’UE abandonne ! Bruxelles attend que Boris et Frost appuient sur la gâchette de l’article 16 | Royaume-Uni | Nouvelles

Lord Frost discute du délai pour invoquer l’article 16

L’élan vers le Royaume-Uni déclenchant l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord se renforce. Une fois la COP26 terminée, il y a de fortes attentes que Londres agisse.

Malgré les discussions techniques en cours entre la Commission européenne et le Royaume-Uni, des responsables à Londres et à Bruxelles sur l’ensemble de mesures de la CE visant à faciliter la mise en œuvre du protocole, Lord David Frost poursuit l’assaut rhétorique sur sa provenance.

Cette semaine, Downing Street a élargi ses conseils juridiques sur le déclenchement de l’article 16.

Un haut diplomate de l’UE a déclaré: « Une grande partie des attentes est due aux déclarations de Frost et à l’approche très dédaigneuse qu’il adopte envers les efforts de l’UE pour essayer de trouver des solutions pratiques à la mise en œuvre du protocole. »

Le responsable a ajouté: « Le Royaume-Uni continue de brandir la menace de l’article 16, et plus ils en parlent, plus les gens commencent maintenant à les croire. Il y a donc un air d’inévitabilité à ce sujet. »

L’UE estime que la menace de lancer l’article 16 est utilisée comme levier politique et diplomatique par le Royaume-Uni.

Le protocole s’est également empêtré dans le conflit de la pêche avec la France.

Lord Frost a rencontré jeudi le ministre français de l’Europe Clément Beaune à Paris pour résoudre une âpre dispute concernant les licences des navires français pour pêcher dans les eaux britanniques.

Les Français ont affirmé que le Royaume-Uni n’avait pas joué le jeu en délivrant un bon nombre de licences de pêche dans les eaux britanniques.

Des menaces ont été proférées par Paris de couper l’approvisionnement en électricité du Royaume-Uni et de Jersey.

Les autorités françaises ont également saisi un bateau de pêche britannique au plus fort de la tension.

Les pêcheurs français ont également menacé de prendre les choses en main en bloquant les routes vers le Royaume-Uni depuis les ports français.

Les pêcheurs français pourraient bloquer la route Calais-Douvres (Image: .)

Pourtant, à l’instar des négociations initiales sur le Brexit qui ont vu le Royaume-Uni quitter l’UE, le principal point d’achoppement a de nouveau mis l’Irlande du Nord au premier plan.

Lord Frost a évoqué le protocole d’Irlande du Nord, réitérant la plainte selon laquelle les préoccupations du Royaume-Uni n’avaient pas été prises en compte lors des discussions techniques avec la Commission et que Londres devrait examiner ses options.

Répondant à Lord Frost, le ministre français Clément Beaune a déclaré qu’il s’agissait de l’affaire du Royaume-Uni et de Bruxelles, mais que la France soutenait la position de la Commission, selon une source informée de la réunion de Paris.

La Commission européenne n’a accepté les discussions que sur la base du paquet de mesures sur les médicaments, les douanes, les contrôles agroalimentaires et un rôle de surveillance pour les institutions et les parties prenantes d’Irlande du Nord publié le 13 octobre par Maros Sefcovic, le négociateur en chef de l’UE.

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, fait pression sur l’UE pour qu’elle reste ferme (Image: .)

Bien qu’il y ait eu des progrès dans la réduction des formalités douanières, la Commission déploie des efforts importants pour s’assurer que tous les accords émergents restent des solutions sur mesure pour l’Irlande du Nord et que le Royaume-Uni ne verra pas de servitudes similaires pour le commerce britannique vers l’UE en général.

Le Royaume-Uni continue d’exiger que la Cour de justice européenne, dans l’arbitrage de tout différend, soit retirée du Protocole.

Tony Connelly de RTE cite une source européenne affirmant que des responsables britanniques ont tenté à plusieurs reprises d’inscrire la CJCE à l’ordre du jour et de la faire passer au niveau politique supérieur, afin qu’elle soit discutée par M. Frost et M. Sefcovic.

« La CJCE est fondamentale et non négociable », déclare un diplomate de l’UE. « Donc, tout ce discours sur les truquages, les organes intermédiaires et l’arbitrage avant que les choses n’atteignent la CJCE – cela n’a jamais été discuté par la Commission et les États membres. »

L’Union européenne s’inquiète de l’article 16 (Image: .)

En arrière-plan, Lord Frost continue de fustiger ce qu’il considère clairement comme le péché originel : l’idée que le moyen de résoudre le problème de la frontière irlandaise était que l’Irlande du Nord reste alignée sur le marché unique de l’UE et les règles douanières.

Ce n’est pas seulement l’opinion d’une personne.

La position officielle du gouvernement britannique, telle que définie dans le document de commandement du 21 juillet, attaque expressément la base du protocole.

« Le gouvernement britannique n’accepte pas – et n’a jamais accepté – que le protocole d’Irlande du Nord était le seul moyen de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint), y compris cette dimension nord-sud », a déclaré un document de commandement.