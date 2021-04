L’UE accuse Apple de comportement anticoncurrentiel dans l’affaire antitrust Spotify – .

Un rapport indiquait il y a quelques jours que la Commission européenne émettrait des accusations antitrust contre Apple dans une affaire Spotify. Le service de streaming musical a déposé une plainte auprès du régulateur antitrust de l’UE, affirmant que les règles de l’App Store d’Apple «limitent délibérément le choix et étouffent l’innovation au détriment de l’expérience utilisateur». Spotify s’est plaint de la taxe de 30% d’Apple sur les achats intégrés; la règle de l’App Store qui empêche les entreprises de publier des options de paiement alternatives dans l’application iOS; et qu’Apple est en concurrence directe avec Spotify via Apple Music.

Vendredi, la Commission a déposé des accusations antitrust contre Apple, estimant qu’Apple «faussait la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via son App Store».

L’UE a seulement publié la communication des griefs officielle à Apple, la première procédure formelle d’une enquête antitrust qui pourrait prendre beaucoup de temps jusqu’à ce qu’une résolution soit trouvée. Apple aura le temps de répondre à la liste des objections de la Commission et de se défendre. Le fabricant d’iPhone risque des amendes pouvant atteindre 10% de son chiffre d’affaires annuel, soit environ 27 milliards de dollars sur la base des chiffres d’Apple de l’année dernière, ainsi que de devoir modifier son modèle commercial App Store.

La Commission a mis en évidence deux règles de l’App Store qu’Apple impose dans les accords avec des sociétés de streaming musical comme Spotify:

L’utilisation obligatoire du système d’achat in-app (“ IAP ”) exclusif d’Apple pour la distribution de contenu numérique payant. Apple facture aux développeurs d’applications une commission de 30% sur tous les abonnements achetés via l’IAP obligatoire. L’enquête de la Commission a montré que la plupart des fournisseurs de streaming répercutaient ces frais sur les utilisateurs finaux en augmentant les prix. “ Dispositions anti-direction ” qui limitent la capacité des développeurs d’applications à informer les utilisateurs des possibilités d’achat alternatives en dehors des applications. Alors qu’Apple autorise les utilisateurs à utiliser des abonnements musicaux achetés ailleurs, ses règles empêchent les développeurs d’informer les utilisateurs sur ces possibilités d’achat, qui sont généralement moins chères. La Commission craint que les utilisateurs d’appareils Apple paient des prix nettement plus élevés pour leurs services d’abonnement à la musique ou ne soient pas autorisés à acheter certains abonnements directement dans leurs applications.

La conclusion préliminaire de la Commission est que les règles d’Apple «faussent la concurrence sur le marché des services de streaming musical en augmentant les coûts des développeurs concurrents d’applications de streaming musical». Cela conduit à des prix plus élevés pour les consommateurs qui achètent des abonnements musicaux intégrés aux applications sur des appareils iOS. “De plus, Apple devient l’intermédiaire pour toutes les transactions IAP et prend en charge la relation de facturation, ainsi que les communications associées pour les concurrents”, indique l’annonce.

Notre conclusion préliminaire: @Apple enfreint le droit de la concurrence de l’UE. @AppleMusic est en concurrence avec d’autres services de streaming musical. Mais @Apple facture des frais de commission élevés aux concurrents dans l’App Store et leur interdit d’informer des options d’abonnement alternatives. Les consommateurs perdent. – Margrethe Vestager (@vestager) 30 avril 2021

Spotify a applaudi les accusations initiales, selon une déclaration du directeur juridique de Spotify à The Verge:

Garantir le bon fonctionnement de la plate-forme iOS est une tâche urgente aux implications profondes. La communication des griefs de la Commission européenne est une étape cruciale pour tenir Apple responsable de son comportement anticoncurrentiel, garantissant un choix significatif pour tous les consommateurs et des règles du jeu équitables pour les développeurs d’applications.

Apple a répondu aux accusations antitrust de l’UE en signalant qu’elle continuerait à défendre les règles de l’App Store:

Spotify est devenu le plus grand service d’abonnement musical au monde, et nous sommes fiers du rôle que nous avons joué à cet égard. Spotify ne paie à Apple aucune commission sur plus de 99% de ses abonnés et ne paie qu’une commission de 15% sur les abonnés restants qu’ils ont acquis via l’App Store. Au cœur de cette affaire se trouve la demande de Spotify, selon laquelle ils devraient pouvoir annoncer des offres alternatives sur leur application iOS, une pratique qu’aucun magasin au monde ne permet. Encore une fois, ils veulent tous les avantages de l’App Store mais ne pensent pas devoir payer quoi que ce soit pour cela. L’argument de la Commission au nom de Spotify est à l’opposé d’une concurrence loyale.

La plainte de Spotify est l’une des quatre enquêtes antitrust auxquelles Apple est confronté en Europe.

