L’UE accusée d’avoir noué le Royaume-Uni avec des règles de données « cauchemardesques » « Nous devons être dingues ! | Politique | Nouvelles

Matt Hancock grillé par Naga Munchetty sur le « cauchemar du RGPD »

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) mis en œuvre en 2016 régit la protection des données et la confidentialité dans le bloc, ainsi que dans l’Espace économique européen (EEE). Malgré le Brexit, les règles sont conservées dans la loi britannique et sont désignées sous le nom de GPDR UK – bien que s’exprimant en mars, Oliver Dowden, alors secrétaire d’État chargé du numérique, de la culture, des médias et des sports, a déclaré que le gouvernement explorait des moyens de s’écarter de Bruxelles.

Le GPDR vise à offrir aux particuliers un contrôle accru sur leurs données personnelles, ainsi qu’à simplifier les règles du commerce international – mais les critiques affirment que cela complique la vie des entreprises britanniques.

Andrew Oury, expert-comptable, conseiller fiscal agréé et associé chez Oury Clark, basé à Londres, a déclaré à Express.co.uk : « Le RGPD a été mis en place avec des amendes incroyablement punitives : le plus élevé de 4% du chiffre d’affaires ou 20 millions d’euros.

« Il semblerait que la stratégie consistait à fixer des amendes à un niveau terrifiant pour que tout le monde se conforme. »

Il a souligné : « Bien que cela puisse avoir du sens du point de vue de l’UE, cela ne fonctionne vraiment pas pour le Royaume-Uni.

« Nous avons tendance à opérer en partant du principe que les amendes doivent être proportionnelles à l’ampleur du problème.

Boris Johnson est entravé par l’alignement sur les règles de données de l’UE, a déclaré M. Oury (Image: GETTY)

Oliver Dowden, l’ancien secrétaire à la Culture (Image : GETTY)

« Bien que les données personnelles soient sensibles, elles ont toujours été un ensemble de règles incroyablement injustes pour les petites entreprises. »

Certaines entreprises ne pourraient pas disposer des processus, du personnel ou de la capacité nécessaires pour se conformer de manière adéquate aux règles fixées par la législation en vigueur, et certainement pas pour payer des amendes onéreuses.

Il a dit : « Ils ne peuvent même pas se permettre des conseils professionnels ou trouver le temps de le comprendre, posant la question, à quoi ça sert ?

M. Oury a déclaré : « Le système doit être plus pragmatique dans sa nature.

« Ne devrait-il pas y avoir une version plus simple et plus légère pour tous sauf les grands ?

JUST IN: Brexit LIVE – Angers alors que le Royaume-Uni est «gelé» d’un projet de 80 milliards de livres sterling

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

«Ou ne devrait-il pas s’appliquer d’abord aux grands garçons, puis trouver quelque chose pour le reste.

« C’est particulièrement un problème pour le Royaume-Uni, qui compte trois fois plus de petites entreprises que l’Allemagne par exemple. »

Il serait logique de limiter la capacité des entreprises à suivre pleinement les personnes, à moins qu’elles n’y consentent par défaut, a suggéré M. Oury.

Il a ajouté : « Si nous n’allons pas récolter un seul dividende du Brexit, nous sommes encore plus dingues que les pop-ups sans fin.

Boris Johnson a fait grand cas de sa vision globale de la Grande-Bretagne (Image: GETTY)

L’utilisation abusive des données fournies par des individus suscite des inquiétudes (Image : GETTY)

«Nous avons choisi de ne pas être alignés, alors désalignons au moins là où nous pensons qu’ils se sont trompés. Et le RGPD, bien qu’étant un bon principe, est mal exécuté.

« Le désengagement du RGPD réduira les coûts et fera de nous un pays plus efficace et plus pragmatique, attirant plus d’entreprises et améliorant fondamentalement les règles au niveau des individus et des entreprises. »

M. Oury a souligné que le RGPD était « en principe une noble cause », à savoir celle de « protéger l’individu contre l’utilisation abusive de ses données ou la détention sans son consentement.

Cependant, il a averti : « Bien qu’il s’agisse d’une première étape importante, dans la pratique, c’est franchement un peu un cauchemar pour toutes les personnes impliquées. »

Paysage commercial de l’UE après le Brexit (Image : GETTY)

M. Oury a expliqué : « Du point de vue de l’entreprise, les demandes d’informations émanent généralement de personnes mécontentes l’utilisant comme une arme pour nuire à l’entreprise.

Les entreprises devaient donc réagir très rapidement avec d’énormes quantités de « données généralement dénuées de sens », a-t-il souligné.

Il a ajouté : « Nous avons vu des clients recevoir des demandes d’anciens employés, par exemple, pour produire chaque e-mail sur lequel le nom d’une personne figure.

« En attendant, chaque mot de ces e-mails doit être expurgé car il est confidentiel maintenant que le demandeur est un ancien employé.

Les règles du RGPD peuvent entraîner de lourdes amendes pour les entreprises réputées abuser des données (Image : GETTY)

« Cela ne sert à personne d’autre que l’égoïsme à court terme de l’employé – et c’est simplement un moyen d’attaquer les entreprises et de les immobiliser dans la bureaucratie. »

Ni, dans la pratique, les règles n’étaient bénéfiques pour l’individu, a-t-il affirmé.

Il a déclaré : « Maintenant, vous êtes obligé de faire un choix : accepter tous les cookies ou faire des choix apparemment sans fin et déroutants qui pourraient bien entraîner l’impossibilité de consulter le site Web.

« Les gens n’ont tout simplement pas le temps ou l’intérêt, donc 99,9 % d’entre eux cliquent sur « Tout accepter ». Vous avez maintenant accepté Dieu sait quelles conditions sur vos données, ils peuvent vous suivre pour toujours, et maintenant que l’entreprise est capable de faire ce qu’elle veut avec vos données.