L’UE accusée d’avoir utilisé l’Irlande du Nord pour contrôler la Grande-Bretagne après la gaffe de Barnier | Politique | Nouvelles

Les initiés disent que Bruxelles tente de “rouvrir le problème” afin de reprendre le contrôle de la Grande-Bretagne parce que l’ancien négociateur du Brexit du bloc a trop donné dans les querelles sur les relations futures. Une source du gouvernement britannique a déclaré: «C’est une position politique de l’UE qui consiste à mettre le marché unique au-dessus de tout, et à oublier que ces règles s’appliquent à travers le prisme du protocole, qui a un certain nombre d’autres objectifs, notamment la minimisation de l’impact sur la vie des gens et le maintien de l’équilibre délicat de l’accord de Belfast (vendredi saint). Cette affirmation précède les pourparlers critiques à Londres mercredi sur le protocole de l’accord sur le Brexit visant à éviter une frontière dure.

Il existe des tensions importantes concernant la mise en place de contrôles douaniers sur certaines marchandises expédiées entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Les initiés de Whitehall sont pessimistes sur le fait que les querelles sur l’Irlande du Nord contribueront à apaiser les tensions dans la région et à mettre fin aux perturbations causées par les eurocrates purs et durs.

Des sources gouvernementales affirment que l’UE sous-estime la fureur des unionistes face à l’introduction de contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Afin de maintenir la frontière irlandaise ouverte, la zone reste effectivement partie intégrante du marché unique de l’UE et des contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

Lord Frost a accusé Bruxelles de risquer une flambée de violence par son approche bureaucratique de l’Irlande du Nord.

Le ministre du Brexit a averti que le “purisme juridique” de l’UE constitue une menace pour la sécurité de la région et rend la situation sur le terrain “totalement insoutenable”.

Il rencontrera son homologue bruxellois Maros Sefcovic pour une réunion historique du Conseil de partenariat et du Comité mixte du Royaume-Uni et de l’UE.

Avant la réunion, Lord Frost a déclaré: «Nous assistons à des turbulences politiques, avec la perte de la première ministre Arlene Foster, le changement de direction de l’UUP et des manifestations de rue. Et il y a des impacts réels sur les vies et les moyens de subsistance. »

Le pair conservateur a insisté sur le fait que les fournisseurs au Royaume-Uni « n’envoyaient tout simplement pas leurs produits en raison de la paperasserie fastidieuse requise ».

Il a ajouté : « Nous avons vu des fabricants de médicaments réduire leur approvisionnement. Et il y a moins de choix dans les rayons des supermarchés pour les consommateurs. Le NI Retail Consortium a prévenu que lorsque la période de grâce se terminera en octobre, les supermarchés seront confrontés à de « vrais et graves problèmes ».

Le correctif aux frontières post-Brexit a déclenché une montée inquiétante des tensions sur une perturbation des échanges.

En réponse, l’UE a proposé que 80% des contrôles puissent être supprimés si le Royaume-Uni acceptait de s’aligner sur les règles de sécurité alimentaire et animale du bloc.

Berne a cessé les querelles sur les inquiétudes selon lesquelles Bruxelles refusait de respecter sa souveraineté et ses pouvoirs de décision en tant qu’État non membre de l’UE.

Et maintenant, les responsables britanniques craignent que cette même tactique soit utilisée dans les négociations sur l’Irlande du Nord.

Cela survient après qu’un certain nombre de pays de l’UE ont été furieux que M. Barnier n’ait pas obtenu suffisamment de pouvoirs pour contrôler des pans de réglementation en Grande-Bretagne en matière d’échange de quotas et d’accès sans droits de douane à leur marché unique.

Des initiés affirment que Bruxelles tente d’obtenir des pouvoirs excessifs qui influenceraient les normes et les règles dans l’ensemble du Royaume-Uni tout en essayant de résoudre le différend sur l’Irlande du Nord.

À la suite de la dispute sur la mise en œuvre du protocole, de hauts responsables de l’UE auraient envisagé de gifler la Grande-Bretagne avec des sanctions punitives, y compris des tarifs commerciaux de représailles.

Un initié bruxellois a déclaré: “Notre patience s’épuise, et si cela continue, l’UE devra considérer tous les outils et toutes les options qui s’offrent à nous.”

Aux termes de l’accord commercial sur le Brexit, chaque partie peut imposer des droits de douane sur les exportations de l’autre pour violation du pacte, en attendant un arbitrage indépendant.