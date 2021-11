L’UE accusée de passer plus de temps à « laver le cerveau » des jeunes qu’à les aider à trouver du travail | Monde | Nouvelles

Le dernier rapport du groupe de réflexion Pro-Brexit Facts4EU, intitulé « Comment les performances du Royaume-Uni ont honte de l’UE – La tragédie de la jeunesse perdue de l’UE », a utilisé les chiffres d’Eurostat, la division des statistiques de l’UE, pour mettre en évidence des niveaux moyens scandaleusement élevés de chômage des jeunes dans l’UE27 par rapport à la Grande-Bretagne. L’année dernière, le pourcentage moyen de personnes de 16 à 24 ans sans emploi s’élevait à 16,8 %, contre 11,8 % pour la Grande-Bretagne, soit 42 % de plus que le chiffre britannique.

Tout au long du 21e siècle, le chômage des jeunes au sein de l’UE a été en moyenne 26% plus élevé qu’en Grande-Bretagne, et en 2016, l’année du référendum sur le Brexit, il était 52% plus élevé.

Un graphique produit par Facts4EU indique que le chiffre de l’année dernière pour le Royaume-Uni – 11,8% – était éclipsé par de nombreux pays de l’UE, dont l’Espagne (38,3%), l’Italie (29,4%) et la France (20,2%).

L’auteur du rapport, David Evans, a déclaré: « Pendant des années, le chômage des jeunes dans l’UE a été honteux. »

M. Evans a ajouté : « La Commission européenne se livre à des parlements de jeunes et à des contacts de communication avec les jeunes, tandis que les jeunes ordinaires à travers l’UE veulent simplement trouver un emploi rémunérateur.

« Pendant des années, Facts4EU.Org a rendu compte de la tragédie des niveaux très élevés de chômage des jeunes dans de nombreuses régions de l’UE.

« Notre graphique de la moyenne de l’UE au cours de ce siècle masque la situation grave dans de nombreux pays de l’UE, où une génération a été profondément touchée. »

M. Evans a déclaré : « La Commission européenne parle certainement beaucoup des jeunes.

« En effet, le 15 septembre 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proclamé que l’année prochaine serait l’Année de la jeunesse européenne.

« Le problème est que si souvent les déclarations de la Commission concernent ses divers programmes, initiatives et politiques de lavage de cerveau des jeunes. »

Des milliards d’euros sont dépensés chaque année pour des programmes tels qu’Erasmus+, l’Espace européen de l’éducation et le corps européen de solidarité, a souligné M. Evans.

Il a déclaré : « Nous ne pouvons que nous demander quel impact l’UE aurait pu avoir si elle consacrait moins de temps et d’argent à ses projets de propagande jeunesse et plus de temps à soutenir des initiatives de travail pour amener les jeunes européens à travailler.

« En attendant, les jeunes de nombreux pays de l’UE devraient vraiment se demander : ‘Est-ce que l’adhésion de mon pays à l’UE m’a vraiment aidé ?’ »

Mme von der Leyen a prononcé le mois dernier un discours dans lequel elle a confirmé que 2022 serait l’« Année de la jeunesse européenne ».

Elle a ensuite partagé le lien d’un clip via son compte Twitter, commentant : « Nous pouvons tellement nous inspirer de la jeunesse européenne.

« Pour responsabiliser ceux qui se sont tant dévoués pour les autres, nous proposons de faire de 2022 l’Année européenne de la jeunesse.

«Et avec notre nouveau programme ALMA, les jeunes pourront trouver une expérience de travail temporaire dans un autre État membre.»