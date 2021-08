L’UE accusée de “soutenir le meurtre, la mort et la torture” avec des liens avec l’Iran après l’attaque d’un pétrolier | Monde | Nouvelles

L’UE envoie jeudi le représentant adjoint des Affaires étrangères, Enrique Mora, à l’investiture du nouveau président iranien Ebrahim Raisi. Cependant, Amnesty International a critiqué le fait qu’en 2019, en tant que président de la Commission des juges iraniens, M. Raiso était également responsable de centaines d’arrestations, de tortures et d’exécutions.

Joachim Kuhs, porte-parole de la politique budgétaire de la délégation Alternative pour l’Allemagne (AfD) au Parlement européen et membre du conseil fédéral de l’AfD, a exprimé son indignation face à cette décision.

Il a déclaré au Parlement européen : « Alors que le peuple iranien descend dans la rue pour protester contre le régime islamique radical, Bruxelles soutient le régime injuste.

« Selon le portail de la transparence financière, l’UE a mis 60 millions d’euros à la disposition de l’Iran au cours des cinq dernières années.

“Avec cela et avec leur visite, ils envoient un signal fatal au régime de Téhéran, à l’opposition iranienne et au monde, et sont complices de mort, de torture et d’arrestations arbitraires en Iran.”

Cela intervient après que l’OTAN et l’UE aient condamné mardi l’attaque présumée de l’Iran contre un navire marchand dans la mer d’Oman.

La frappe de drone de jeudi dernier sur la rue MV Mercer a tué un ressortissant britannique et un roumain.

Il s’agissait de la première frappe mortelle connue contre la navigation commerciale dans la région après des années de tensions au sujet de l’accord nucléaire en lambeaux entre les pays occidentaux et l’Iran.

La porte-parole de la Commission européenne, Nabila Massrali, a déclaré : « De tels actes contraires à la sécurité et à la liberté de navigation dans la région sont inacceptables.

« Toutes les parties concernées doivent éviter toutes actions qui pourraient saper la paix et la stabilité régionale. »

Les écrivains Alireza Nader et Benjamin Weinthal ont déclaré en juillet « L’UE n’est que trop heureuse d’apaiser l’Iran » pour un nouvel accord nucléaire dans un article pour The Dispatch.

Les pourparlers à Vienne pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien sont au point mort et aucune date n’est prévue pour un prochain cycle.

Le couple a déclaré : « L’UE a décidé d’ignorer les violations des droits de l’homme et l’expansionnisme régional du régime, son soutien au terrorisme et le développement de capacités militaires conventionnelles comme les missiles balistiques à longue portée, pour se concentrer uniquement sur un nouvel accord nucléaire iranien.

« Tout simplement, les Européens veulent un accord pour pouvoir à nouveau investir en Iran et en récolter les fruits, y compris des contrats lucratifs pour les sociétés énergétiques européennes.

« Depuis le début de ce siècle, l’UE et ses membres, en particulier l’E3 (France, Royaume-Uni et Allemagne), fondent la plupart de leurs interactions et de leurs politiques sur l’Iran sur le malheureux accord nucléaire iranien.

« L’ancien ministre allemand des Affaires étrangères Joschka Fischer était attaché à une stratégie étroite d’accord nucléaire iranien en 2003 qui reposait sur des carottes plutôt que sur des bâtons.

« Près de deux décennies plus tard, les responsables européens semblent toujours désireux de courtiser les responsables iraniens. »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg