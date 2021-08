L’UE accusée d'”honorer un meurtrier” en célébrant l’investiture du leader iranien Raisi | Politique | Nouvelles

La membre du Congrès américain Claudia Tenney a écrit une lettre en colère au plus haut diplomate étranger du bloc pour exprimer sa préoccupation face à sa décision d’envoyer un haut responsable à la cérémonie. Elle a déploré la décision de célébrer Ebrahim Raisi, un extrémiste et bourreau notoire, prenant le pouvoir en Iran. Mme Tenney a appelé M. Borrell à « défendre les principes des droits de l’homme de l’Union européenne et à se tenir aux côtés du peuple iranien plutôt que d’honorer et de responsabiliser ses oppresseurs corrompus et abusifs ».

La plainte est intervenue après qu’un secrétaire général adjoint de l’aile des affaires étrangères du bloc a assisté à l’investiture du président Raisi.

Mme Teeny a souligné son inquiétude parce que le président Raisi « a un bilan odieux en matière de droits de l’homme et a été élu lors d’une fausse élection ».

Elle a accusé l’UE de chercher à « légitimer » l’élection en « envoyant un haut représentant à l’investiture de Raisi ».

La députée a qualifié la décision de “déroutante et irresponsable”.

“Une institution comme l’Union européenne, qui cherche prétendument à défendre les idéaux démocratiques, devrait condamner cette élection, et non légitimer le processus fictif”, a-t-elle fulminé.

Il a également été affirmé que la présence du bloc à la cérémonie « blanchit » et « minimise » « l’histoire brutale » du président Raisi.

Et il note également le rôle du régime iranien dans une « frappe de drone mortelle » sur un pétrolier au large des côtes d’Oman.

« Ces attaques déstabilisatrices confirment que le régime n’a pas la légitimité et la capacité nécessaires pour être considéré comme un membre fiable et digne de confiance de la communauté internationale », a écrit Mme Tenny.

« Il est honteux et extrêmement décourageant que l’Union européenne continue de vanter son soutien aux droits de l’homme et aux principes démocratiques à l’étranger, tout en honorant simultanément un meurtrier qui a tué des milliers de ses propres citoyens et est arrivé au pouvoir lors d’une élection qui n’a été ni libre ni équitable. .

« Vos actions ont minimisé la lutte du peuple iranien pour la liberté et légitimé ses oppresseurs. »

Elle a appelé l’UE à enquêter sur les crimes du régime et à « défendre ses principes moraux et ses principes des droits de l’homme ».

« L’Union européenne doit défendre ses engagements démocratiques et soutenir le courageux peuple iranien, qui est opprimé par le régime iranien depuis assez longtemps », a-t-elle conclu.

Le président Raisi était autrefois membre des « commissions de la mort » du Comité central iranien.

Il a l’habitude d’ordonner des exécutions massives d’opposants au régime iranien et est accusé de nombreuses violations des droits humains.

Il s’agit notamment de l’exécution de milliers de prisonniers politiques, dont certains étaient des femmes enceintes et des adolescentes.