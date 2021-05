L’UE allume la Biélorussie pour le «détournement» de Ryanair – l’espace aérien pourrait être bouclé et les vols interdits | Politique | Nouvelles

Les dirigeants de l’UE ont condamné la décision de la Biélorussie de détourner l’avion et discuteront d’éventuelles sanctions contre son président Alexander Lukashenko lors d’un sommet à Bruxelles aujourd’hui. La Lituanie, où l’avion de ligne Ryanair était à destination, a appelé l’UE à déclarer l’espace aérien biélorusse dangereux et à refuser de permettre à ses avions d’atterrir dans les aéroports de l’Union. M. Loukachenko aurait personnellement ordonné à des avions de combat d’intercepter l’avion commercial transportant plus de 120 passagers à la suite d’une alerte à la bombe présumée.

Les médias d’État ont ensuite rapporté que Roman Protasevich, un militant de l’opposition résidant en Lituanie, avait été arrêté dimanche après que le vol Ryanair FR4978 a été détourné vers Minsk peu de temps avant de quitter l’espace aérien biélorusse.

Le président biélorusse a donné «un ordre irrévocable de faire demi-tour et de faire atterrir l’avion», selon un message semi-officiel sur l’application de messagerie Telegram.

Avant la réunion de l’UE, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti: «Le comportement scandaleux et illégal du régime en Biélorussie aura des conséquences.»

Elle a ajouté: “Les responsables du détournement de Ryanair doivent être sanctionnés.”

M. Protasevich, 26 ans, est l’ancien rédacteur en chef de Nexta, un groupe de médias basé à Varsovie, qui a joué un rôle de premier plan dans la couverture et la direction de manifestations massives contre le régime de M. Loukachenko l’année dernière.

Le militant se trouvait sur le vol Ryanair d’Athènes à destination de la Lituanie et a averti son collègue qu’il soupçonnait un agent biélorusse du KGB de le suivre.

Le vol Ryanair a fait demi-tour près de la frontière lituanienne et a atterri à Minsk, selon les données de suivi des vols.

La Biélorussie a brouillé un avion de combat MiG-29 pour accompagner l’avion après avoir appris une menace à la bombe présumée.

Les responsables de l’aéroport ont déclaré plus tard que la peur était «fausse».

Ryanair a déclaré que l’équipage de conduite avait été “informé par la Biélorussie d’une menace potentielle pour la sécurité à bord”.

La société a ajouté: “Rien d’anormal n’a été trouvé et les autorités ont autorisé l’avion à décoller avec les passagers et l’équipage après environ sept heures au sol à Minsk.”

Il a ensuite «notifié les agences nationales et européennes de sûreté et de sécurité compétentes».

Mateusz Morawicki, son Premier ministre, a déclaré: «Le détournement d’un avion civil est un acte de terreur d’État sans précédent.

«Cela ne peut pas rester impuni.»

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielus Landsbergis, a déclaré: «L’UE tout entière a été brutalement attaquée et doit réagir de la manière la plus stricte».