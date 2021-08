L’UE approuve la commercialisation de sept nouveaux produits transgéniques

20/08/2021 à 12:02 CEST

La Commission européenne a autorisé ce mardi la commercialisation de sept nouveaux produits transgéniques au sein de l’UE (trois maïs, deux soja, un colza et un coton) et il a renouvelé les autorisations de trois autres (deux maïs et un colza), comme le rapporte l’institution dans un communiqué.

Ces permis seront valables dix ans et couvrir la commercialisation en tant qu’aliments pour animaux ou aliments pour animaux des dix organismes génétiquement modifiés (OGM), mais pas pour la culture dans les États membres du bloc.

La décision de l’Exécutif communautaire intervient après que les gouvernements européens n’ont pu réunir au niveau des experts une majorité en faveur ou contre l’octroi ou le renouvellement des autorisations de ces produits.

Ce fait obligeait légalement la Commission européenne à prendre une décision à cet égard, mais toujours en conformité avec les recommandations scientifiques disponibles.

Bruxelles a souligné que les dix transgéniques ont passé avec succès une procédure “exhaustive et rigoureuse” avant de recevoir l’autorisation qui comprend une analyse « favorable » pour chacun d’eux par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Comment la génétique des cultures est modifiée

Que sont les produits transgéniques ? Les techniques d’édition de gènes ou d’édition de gènes permettent de modifier directement le matériel génétique d’une plante, généralement l’ADN, dans des zones spécifiques du génome. Les nucléases sont normalement utilisées, également appelées ciseaux moléculaires, qui coupent l’ADN à des points spécifiques et stimuler les mécanismes de régénération de la plante.

Parmi les techniques utilisées par les ciseaux moléculaires figurent les nucléases à doigt de zinc (ZFN), les nucléases de type activateur de transcription (TALEN), les méganucléases (MN) et les systèmes basés sur des répétitions palindromiques courtes groupées et régulièrement espacées (CRISPR).

Une autre technique d’édition de gènes consiste à introduction de petits fragments d’ADN synthétique qui activent les cellules pour les modifier votre ADN pour correspondre aux morceaux entrés. Il s’agit de la technique appelée mutagenèse dirigée par oligonucléotides (ODM).

Selon l’organisation environnementale Greenpeace, les techniques d’édition de gènes (dont l’ODM) sont utilisées pour modifier, insérer ou supprimer une ou plusieurs paires de bases d’ADN. Certaines de ces techniques peuvent être utilisées pour insérer de nouveaux gènes dans le code génétique de la plante comme c’est le cas avec le génie génétique « traditionnel ».

Comme le génie génétique « traditionnel », les techniques d’édition de gènes peuvent provoquer des changements imprévus dans le matériel génétique même si seulement une ou un petit nombre de paires de bases sont modifiées, Greenpeace met en garde.

“Par exemple, il est normal que la technique ODM et les ciseaux moléculaires coupent et modifient l’ADN dans des zones non planifiées, ce qui est connu sous le nom d'”effets hors cible” & rdquor;.

Les modifications intentionnelles et involontaires peuvent être pertinentes pour le métabolisme et la production de protéines végétales. Il est donc possible et probable que l’ODM et d’autres techniques d’édition de gènes puissent produire des effets inattendus et imprévus qui affectent la sécurité alimentaire, environnementale et alimentaire, ajoute l’organisation.

Cela peut vous intéresser : Voici comment le changement climatique aura un impact sur l’agriculture et l’élevage